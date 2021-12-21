Рецепт українських пампухів з маком від Лілії Цвіт

21 грудня 2021 , 16:10
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Без пампухів не обійдеться жоден різдвяний стіл. Ми підготували для вас перевірений рецепт пампухів з маком. Пальчики оближеш!

Начинкою для пампухів може бути не тільки мак, а й повидло, консервовані вишні, шоколад або варене згущене молоко. Все залежить від ваших вподобань.

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Рецепт пампухів з маком

  • Час: 4 години
  • Порції: близько 30 – 40 пампухів
Інгредієнти для опари:
 – 500 мілілітрів молока;
 – 2 столові ложки цукру;
 – 40 грамів свіжих дріжджів;
 – 8 столових ложок пшеничного борошна.
Для тіста:
 – 120 грамів цукру;
 – 1 пакетик ванільного цукру;
 – 2 сирих курячих яйця;
 – 4 столові ложки олії;
 – 850 грамів + 50 грамів пшеничного борошна.
Для начинки:
 – 200 грамів маку;
 – 1 столові ложки цукру;
 – 3 – 4 столові ложки варення;
 – 1 літр олії для смаження.

Приготування:

  1. Для приготування опари вилийте в глибокий посуд ледь тепле молоко, додайте цукор, дріжджів та борошно. Перемішайте все вінчиком та накрийте шаром харчової плівки.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Відправте опару в тепле місце на 30 хвилин.
  1. Додайте до опари яйця, олію, цукор та ванільний цукор. Перемішайте масу вінчиком та у два етапи додайте борошно. Замісіть еластичне тісто.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце на 60 – 80 хвилин.
  1. Для начинки мелемо мак в кавомолці або м'ясорубці. Залийте водою, щоб вона була в рівень з маком та варіть на повільному вогні, доки вся рідина не випарується.
  1. Гарячий мак посипте цукром та охолодіть.
  1. Додайте густе варення до маку та перемішайте начинку.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Посипте стільницю борошном і викладіть половині тіста. Розкачайте його в шар, за допомогою склянки сформуйте кола. Викладіть начинку та сформуйте пампушок.


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Сформовані пампухи посипте борошном та залишіть на 20 хвилин "відпочити".
  1. Обсмажуйте пампухи в розігрітій олії (понад 180 градусів).


Скріншот з відео Лілії Цвіт

  1. Готові пампухи посипте цукровою пудрою.

Смачного!

Відеорецепт приготування пампухів з маком від Лілії Цвіт:

 

Автор: Богданна Рибак