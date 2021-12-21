Рецепт українських пампухів з маком від Лілії Цвіт
21 грудня 2021 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Без пампухів не обійдеться жоден різдвяний стіл. Ми підготували для вас перевірений рецепт пампухів з маком. Пальчики оближеш!
Начинкою для пампухів може бути не тільки мак, а й повидло, консервовані вишні, шоколад або варене згущене молоко. Все залежить від ваших вподобань.
Читайте також Коли гості завітали раптово: швидкі страви, які можна приготувати за 20 хвилин
Рецепт пампухів з маком
- Час: 4 години
- Порції: близько 30 – 40 пампухів
– 500 мілілітрів молока;
– 2 столові ложки цукру;
– 40 грамів свіжих дріжджів;
– 8 столових ложок пшеничного борошна.
Для тіста:
– 120 грамів цукру;
– 1 пакетик ванільного цукру;
– 2 сирих курячих яйця;
– 4 столові ложки олії;
– 850 грамів + 50 грамів пшеничного борошна.
Для начинки:
– 200 грамів маку;
– 1 столові ложки цукру;
– 3 – 4 столові ложки варення;
– 1 літр олії для смаження.
Приготування:
- Для приготування опари вилийте в глибокий посуд ледь тепле молоко, додайте цукор, дріжджів та борошно. Перемішайте все вінчиком та накрийте шаром харчової плівки.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Відправте опару в тепле місце на 30 хвилин.
- Додайте до опари яйця, олію, цукор та ванільний цукор. Перемішайте масу вінчиком та у два етапи додайте борошно. Замісіть еластичне тісто.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Накрийте його шаром харчової плівки та відправте в тепле місце на 60 – 80 хвилин.
- Для начинки мелемо мак в кавомолці або м'ясорубці. Залийте водою, щоб вона була в рівень з маком та варіть на повільному вогні, доки вся рідина не випарується.
- Гарячий мак посипте цукром та охолодіть.
- Додайте густе варення до маку та перемішайте начинку.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Посипте стільницю борошном і викладіть половині тіста. Розкачайте його в шар, за допомогою склянки сформуйте кола. Викладіть начинку та сформуйте пампушок.
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Сформовані пампухи посипте борошном та залишіть на 20 хвилин "відпочити".
- Обсмажуйте пампухи в розігрітій олії (понад 180 градусів).
Скріншот з відео Лілії Цвіт
- Готові пампухи посипте цукровою пудрою.
Смачного!
Відеорецепт приготування пампухів з маком від Лілії Цвіт: