За спогадами сучасників, Кобзар дуже любив гречані вареники із сиром. Він часто згадував вареники у листах до друзів і колег. У цьому не має нічого дивного, адже вареники одна з улюблених страв українців.
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Також Шевченко ніколи не відмовився б від борщу, затертого пшоном та салом і чаю з ромом. Цей напій поет по-справжньому оцінив на засланні й після того пив його до кінця життя. Подейкують, що Шевченко полюбляв як вишукану їжу, так і прості, але колоритні українські страви.
Гречані вареники з сиром
- Час: 1 година
- Порції: 4 – 6
Приготування:
- Просійте борошно і змішайте в одній мисці із сіллю. Зробіть заглиблення і влийте окріп, розмішайте з борошном.
- Додайте яйця і продовжуйте вимішувати. Тісто має стати еластичним.
- Кисломолочний сир перетріть через сито, тоді він буде пухкішим і без грудочок. Додайте сіль і яйця. Все добре перемішайте до однорідності.
- Посипте стільницю борошном, розкатайте тісто. Сформуйте вареники, додайте начинку.
- Сало наріжте невеликими шматками, покладіть на розігріту сковороду і топіть на середньому вогні до 10 хвилин. Потім зніміть з вогню.
- Відваріть вареники. Покладіть їх у киплячу підсолену воду і варіть з моменту їх спливання 5 – 6 хвилин. Перекладіть на тарілку і зверху змастіть засмажкою.
Смачного!