Що їв Тарас Шевченко – рецепт улюбленої страви Кобзаря

7 серпня 2023, 12:42
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Джерело:

Шуба Лайф

Нам завжди було цікаво, що ж їли популярні українські діячі, поети та митці. Пропонуємо ознайомитися з улюбленою стравою Тараса Григоровича Шевченка.

За спогадами сучасників, Кобзар дуже любив гречані вареники із сиром. Він часто згадував вареники у листах до друзів і колег. У цьому не має нічого дивного, адже вареники одна з улюблених страв українців.

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Також Шевченко ніколи не відмовився б від борщу, затертого пшоном та салом і чаю з ромом. Цей напій поет по-справжньому оцінив на засланні й після того пив його до кінця життя. Подейкують, що Шевченко полюбляв як вишукану їжу, так і прості, але колоритні українські страви.

Гречані вареники з сиром

  • Час: 1 година
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 500 грамів гречаного борошна;
 – 240 грамів окропу;
 – 2 чайні ложки солі;
 – 2 курячих яйця;
 – 1200 грамів кисломолочного сиру;
 – 1 чайна ложка солі;
 – 2 курячих яйця;
 – 200 грамів сала.

Приготування:

  • Просійте борошно і змішайте в одній мисці із сіллю. Зробіть заглиблення і влийте окріп, розмішайте з борошном.
  • Додайте яйця і продовжуйте вимішувати. Тісто має стати еластичним.
  • Кисломолочний сир перетріть через сито, тоді він буде пухкішим і без грудочок. Додайте сіль і яйця. Все добре перемішайте до однорідності.
  • Посипте стільницю борошном, розкатайте тісто. Сформуйте вареники, додайте начинку.
  • Сало наріжте невеликими шматками, покладіть на розігріту сковороду і топіть на середньому вогні до 10 хвилин. Потім зніміть з вогню.
  • Відваріть вареники. Покладіть їх у киплячу підсолену воду і варіть з моменту їх спливання 5 – 6 хвилин. Перекладіть на тарілку і зверху змастіть засмажкою.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак