Вареники з картоплею, доповнені смаженою цибулею та опеньками є справжнім шедевром української кухні. 24 Канал ділиться сімейним рецептом неймовірно смачних вареників, де смак картоплі, аромат смаженої цибулі та опеньок об'єднаються в неперевершений ансамбль смаку та насолоди.
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Рецепт вареників з картоплею
Час: 1 година
- Порцій: 4
Готувати просто – смакувати божественно / Фото pexels
Приготування:
- У великій мисці змішайте борошно з сіллю.
- Додайте яйце та поступово доливайте воду, замішуючи тісто.
- Замішайте тісто до однорідності, а потім викладіть його на стіл накрийте плівкою. Залиште на 30 хвилин.
- Для начинки: відваріть картоплю та обваріть у соленій воді опеньки.
- Обсмажте на рослинній олії дрібно нарізану цибулю до золотистого кольору.
- Додайте нарізані опеньки та смажте, поки вони не втратять вологи та стануть золотистими.
- Перемеліть картоплю.
- Змішайте її з смаженою цибулею і опеньками. Додайте сіль та перець до смаку.
- У великій каструлі закипятіть воду та додайте трішки солі.
- Розкатайте тісто та виріжте круги за допомогою чашки або форми для вареників.
- Покладіть ложку начинки в центр кожного круга тіста, з'єднайте краї та утворіть півмісяць.
- Закип'ятіть воду в каструлі та варіть вареники протягом 7-10 хвилин, доки вони не випливуть на поверхню.
- Вийміть вареники з води за допомогою сита і дайте їм стекти.
- Змастити такі вареники можна смаженою цибулею.