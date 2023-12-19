Неймовірний смак українських традицій: як приготувати вареники з капустою

19 грудня 2023, 08:30
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Джерело:

Kwestia smaku

Святвечір завжди асоціюється з атмосферою тепла та неповторної ароматної симфонії, яка лунає з кухні. Українська кухня, щедра на традиції та вишукані смаки, має свої неперевершені страви, які призначені для Святвечора.

Серед зимових святкових смаколиків особливе місце займають вареники з капустою — ароматна, ніжна та дуже смачна страва. Вони прикрашають святковий стіл та переповнює серце спогадами про бабусин дім та дитинство.

Цікаво Крученики з грибами у вершковому соусі – страва, яку точно захочеться приготувати на свята

Рецепт вареників з капустою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 100 грамів сушених грибів;
– 1 кілограм квашеної капусти;
– 1 морква;
– 3 столові ложки олії;
– 2 цибулини;
тісто для вареників:
– 600 грамів пшеничного борошна;
– пів чайної ложки солі;
– 400 мілілітрів окропу;
– 50 грамів вершкового масла;
для перемащування:
– 3 цибулини;
– кілька столових ложок олії.

Приготування:

  1. Гриби промийте, залийте холодною водою і залиште на 6 годин або на ніч.
  2. Наступного дня доведіть їх до кипіння, додайте очищену моркву і варіть до м’якості.
  3. В кінці варіння приправте сіллю і перцем.
  4. Капусту відіжміть і проваріть в 300 мілілітрів води до м’якості (приблизно 45 хвилин).
  5. Викиньте її на сито та відіжміть від води.
  6. Обсмажте цибулю.
  7. З'єднайте гриби, капусту та цибулю.
  8. Інгредієнти для начинки добре перемішати, все з’єднати, посоліть і поперіть.
  9. Для приготування тіста, борошно просійте в миску, додайте сіль. Вершкове масло помістіть в гарячу воду і розтопіть, поступово вливайте в борошно, перемішуючи все ложкою.
  10. З’єднайте інгредієнти та викладіть їх на присипану борошном дошку.
  11. Вимішуйте тісто приблизно 10 хвилин, поки воно не стане гладким і м’яким. Помістіть тісто в миску, щільно накрийте кришкою і відставте на 30 хвилин.
  12. Розділіть тісто на 4 частини і розкачайте їх у коржі. Склянкою виріжте кружечки, на середину покладіть начинку, згорніть навпіл і зліпіть краї у вареники.
  13. Варіть до м’якості приблизно 3 хвилини, але найкраще перевірити, чи вони вже м’які, нахопивши один на шумівку і торкнувшись пальцем.
  14. Подавайте з дрібно нарізаною цибулею, глазурованою в олії.
Мають бути обов'язково на столі: ще один особливий рецепт вареників.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська