Гарбузові вареники – осіння страва, яку важко забути
13 жовтня 2023, 12:47Читать новость на русском
Джерело:Єлизавета Глінська
Вареники – одна з найпопулярніших страв української кухні. Їх готують переважно з картопляною начинкою, або з картоплею та сиром. Влітку популярними є вареники з вишнями, а восени пропонуємо спробувати їх з гарбузом.
Вареники готують, мабуть, в кожній українській сім'ї, адже це не просто страва, а справжня родинна традиція. Хтось полюбляє вареники з картоплею, а хтось з квашеною капустою, сиром чи грибами.
Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці
Хоч вареники з гарбузом не надто популярний варіант страви, проте ми гарантуємо – результат вас приємно здивує не тільки смаком, а й виглядом.
Рецепт гарбузових вареників
- Час: 4 години
- Порції: 4
– 450 грамів борошна;
– 10 грамів солі;
– 5 грамів цукру;
– 200 грамів води;
– 50 грамів гарбузового соку;
– 40 грамів олії (рафінованої).
Для начинки:
– 200 грамів гарбузового жмиху;
– 200 грамів сиру 9%;
– цедра 1/2 апельсина;
– 50 грамів цукру.
Для соусу:
– 100 грамів цукру
– 40 грамів вершкового масла
– філе двох апельсинів
– цедра одного апельсина.
Приготування:
- Для тіста нарізаємо та натираємо гарбуз, проціджуємо. Відокремлюємо сік від макухи.
- Змішуємо сік з водою, сіллю та цукром, доводимо до кипіння.
- Змішуємо гарячу рідину з борошном та олією, замішуємо тісто. Обгортаємо все плівкою, відправляємо в холодильник на 2 – 3 години.
- Для начинки змішуємо макуху гарбуза, домашній сир, цедру апельсина.
- Розкачуємо тісто на силіконовому килимку, формуємо вареники. До начинки в кожний вареник додаємо 1/2 чайної ложки цукру.
- Варимо все у підсоленій воді до готовності.
- Для соусу готуємо карамель, додаємо вершкове масло, цедру та м'якоть апельсина. Уварюємо та подаємо разом із варениками.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати гарбузовий крем-суп до обіду.