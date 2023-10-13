Гарбузові вареники – осіння страва, яку важко забути

13 жовтня 2023, 12:47
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Джерело:

Єлизавета Глінська

Вареники – одна з найпопулярніших страв української кухні. Їх готують переважно з картопляною начинкою, або з картоплею та сиром. Влітку популярними є вареники з вишнями, а восени пропонуємо спробувати їх з гарбузом.

Вареники готують, мабуть, в кожній українській сім'ї, адже це не просто страва, а справжня родинна традиція. Хтось полюбляє вареники з картоплею, а хтось з квашеною капустою, сиром чи грибами. 

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Хоч вареники з гарбузом не надто популярний варіант страви, проте ми гарантуємо – результат вас приємно здивує не тільки смаком, а й виглядом.

Рецепт гарбузових вареників

  • Час: 4 години
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 450 грамів борошна;
 – 10 грамів солі;
 – 5 грамів цукру;
 – 200 грамів води;
 – 50 грамів гарбузового соку;
 – 40 грамів олії (рафінованої).
Для начинки:
 – 200 грамів гарбузового жмиху;
 – 200 грамів сиру 9%;
 – цедра 1/2 апельсина;
 – 50 грамів цукру.
Для соусу:
 – 100 грамів цукру
 – 40 грамів вершкового масла
 – філе двох апельсинів
 – цедра одного апельсина.

Приготування:

  • Для тіста нарізаємо та натираємо гарбуз, проціджуємо. Відокремлюємо сік від макухи.
  • Змішуємо сік з водою, сіллю та цукром, доводимо до кипіння.
  • Змішуємо гарячу рідину з борошном та олією, замішуємо тісто. Обгортаємо все плівкою, відправляємо в холодильник на 2 – 3 години.
  • Для начинки змішуємо макуху гарбуза, домашній сир, цедру апельсина.
  • Розкачуємо тісто на силіконовому килимку, формуємо вареники. До начинки в кожний вареник додаємо 1/2 чайної ложки цукру.
  • Варимо все у підсоленій воді до готовності.
  • Для соусу готуємо карамель, додаємо вершкове масло, цедру та м'якоть апельсина. Уварюємо та подаємо разом із варениками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак