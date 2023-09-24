Варення з яблук п'ятихвилинка – рецепт, який виручить коли немає часу
24 вересня 2023, 09:51Читать новость на русском
Джерело:Корисні поради
З яблук можна приготувати багато смачних страв, десертів та закруток. Сьогодні ми пропонуємо спробувати яблучне варення з лимоном, яке підійде як на хліб, так і до млинців.
Варення з яблук п'ятихвилинка – це не просто один із рецептів заготівлі на зиму, а справжній скарб. Він надзвичайно швидкий у приготуванні, а смак – неймовірний.
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Однорідне, густе варення з яблук можна використовувати у будь-якій випічці, до млинців, панкейків чи грінок. Ми полюбляємо просто їсти ложкою.
Рецепт варення з яблук п'ятихвилинка
- Час: 2 – 3 години (із просочуванням)
- Порції: 2
– 1 кілограм яблук;
– 200 грамів цукру;
– кориця;
– ваніль;
– гвоздика.
Приготування:
- Є кілька способів подрібнення яблук для цього рецепта: натерти на тертці, або нарізати тонкими скибочками, кубиками чи великими шматочками.
- Подрібнені перекладаємо у глибокий посуд, засипаємо цукром і залишаємо на кілька годин для просочення. Якщо для цього не вистачає часу, то можна починати нагрівання відразу, але в заготовку потрібно влити невелику кількість води, щоб цукор почав плавитися і не пригорав.
- Нагріваємо заготовку на маленькому вогні до кипіння і продовжуємо варити ще близько 5 хвилин. Не забуваємо постійно помішувати яблучну масу, аби вона не пригоріла до дна. Додаємо спеції.
- Гаряче варення розкладаємо у попередньо стерилізовані банки та щільно закручуємо кришками (теж стерилізованими).
- Перевертаємо банки догори дном, вкутуємо у теплу ковдру та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо у темному та прохолодному місці.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати яблучний сік без цукру та консервантів.