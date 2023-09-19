Жоден пакетований сік не зрівняється з домашнім, і це не секрет. Аби вдало закрити яблучний напій на зиму, ми підготували перевірений рецепт без цукру та консервантів.

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Важливо зберігати готовий напій в прохолодному і темному місці, аби сік не почав бродити та не зіпсувався.

Рецепт яблучного соку

Час: 1 доба

1 доба Порції: 2

Інгредієнти:

– 5 – 10 кілограмів яблук.

Приготування:

Заздалегідь підготуйте банки для закручування соку. Найкраще обирати великі банки по 2 і 3 літри. Промиваємо їх у проточній воді з харчовою содою та стерилізуємо у духовці. Ставимо кришки і банки шийкою вниз на решітку в холодну духовку і вмикаємо її при 160 – 180 градусах. Коли вона прогріється, стерилізуємо приблизно 20 – 30 хвилин.

Ретельно миємо яблука, зрізаємо пошкоджені місця, видаляємо насіння та хвостики. Нарізаємо їх на середні шматочки, якщо яблука великі.

Вижимаємо з них сік за допомогою соковижималки. Знімаємо піну, що утворилася зверху шумівкою, або ложкою. Щоб очистити сік від жмиху, використовуємо марлю чи сито. Переливаємо очищений сік у велику каструлю, ставимо на середній вогонь.

Доводимо до кипіння, але не кип'ятимо. Спочатку нагріваємо сік до 80 градусів та охолоджуємо в мисці з холодною водою. Вдруге сік прогріваємо до 97 градусів.

Розливаємо гарячий сік у стерильні банки та закриваємо кришками. Перевертаємо їх догори дном, накриваємо теплою ковдрою і залишаємо в такому положенні до повного охолодження.

Смачного!

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