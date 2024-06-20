Густе, немов смола: старовинний перепис варення зі смородини

Чорна смородина – відмінна ягода для консервації не тільки завдяки своєму насиченому смаку. Ці плоди містять велику кількість пектину – розчинної клітковини, завдяки якій варення стає густим.

Варення з чорної смородини вимагає всього двох інгредієнтів: ягід і цукру. Оскільки джем з чорної смородини дуже добре загусає, немає потреби в желатині чи інших допоміжних інгредієнтах.

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Як підготувати смородину для варення

Ягоди для варення повинні бути дуже стиглими. Смородина кисла за своєю природою і стає солодшою ​​тільки в міру дозрівання. Ретельно промийте грона в холодній воді. Найкраще просто кинути їх у велику миску з водою та обережно перемішати. Згодом злийте рідину через сито та промийте під проточною водою. Промиті плоди відокремте від плодоніжок.

Варення зі смородини

Час: 1 година

1 година Порцій: 4



Для тостів чи булочок / Фото unsplash

– 1 кілограм смородини;– 1 кілограм цукру;– пів склянки води.

Приготування:

Ягоди смородини переберіть, видаліть сміття та плодоніжки. Промийте ягоду в холодній воді. Перекладіть смородину в каструлю з товстим дном. Додайте цукор і воду. Доведіть до кипіння на середньому вогні, постійно помішуючи. Зменшіть вогонь до мінімуму і варіть варення, помішуючи, протягом 30 хвилин. Готове варення розкладіть у стерилізовані банки і закатайте кришками. Переверніть банки догори дном і дайте їм повністю охолонути. Варення зі смородини варто зберігати в темному прохолодному місці.

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