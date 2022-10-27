Вертута з гарбузом та яблуками: рецепт старовинної української кухні

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами давнім рецептом української кухні, а саме вертути з яблуками та гарбузом. Такий смаколик прийшов до нас з півдня України.

Українська шеф-кухарка Валентина Саєнко продовжує вивчати давню українську кухні, й вирішила поділитися з читачами рецептом пряної вертути з сезонним гарбузом та яблуками.

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Вертути прийшли до нас з українського Придунав'я, адже цей регіон залишається зі строкатим етнічним складом і, відповідно, різноманітними й багатими кулінарними традиціями. Серед різних етносів найчисленнішими були і залишаються донині молдавани та болгари. Саме завдяки їм країною поширилися вертути і плачинди — страви цих національних кухонь.

Вертута – це рулет з тонкого тіста, скручений спіраллю, а начинка може бути різною: фруктовою, овочевою, сирною та горіховою з маком. Навіть м’ясною.

Рецепт вертути з гарбузом та яблуками

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

– 320 грамів пшеничного борошна;– 150 мілілітрів води;– 2 столові ложки яблучного оцту;– 3 столові ложки олії;– 1 столова ложка цукру;– дрібка солі.– 150 грамів гарбуза;– 150 грамів яблук;– 30 грамів цукру;– пів столової ложки крохмалю;– кориця;– ваніль;– родзинки.– яєчний жовток та молоко для змащування.

Приготування:

Для приготування тіста змішуємо теплу воду, сіль, цукор та олію. До борошна заливаємо цю суміш та перемішуємо до однорідності. Замішуємо тісто — воно не повинно липнути до рук. Складаємо в миску, накриваємо плівкою і даємо постояти хвилин 15. За цей час робимо начинку.

Очищений гарбуз чистимо і натираємо на грубій тертці. Яблука теж чистимо та ріжемо дрібним кубиком. Додаємо цукор та спеції і пів ложки крохмалю. Перемішуємо, що всі спеції розійшлися рівномірно по начинці.

Готове тісто ділимо на рівні частини. Розкачуємо на поверхні, змащеній олією. Зверху додайте теж трохи олії.

Викладаємо гарбузово-яблучну начинку і скручуємо вертуту в равлик. Переносимо на лист із пергаментом. Кожну булочку змащуємо жовтком з молоком і запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 – 30 хвилин. Готову вертуту зверху посипаємо цукровою пудрою.

Смачного!