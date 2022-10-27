Вертута з гарбузом та яблуками: рецепт старовинної української кухні
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Сьогодні ми хочемо поділитися з вами давнім рецептом української кухні, а саме вертути з яблуками та гарбузом. Такий смаколик прийшов до нас з півдня України.
Українська шеф-кухарка Валентина Саєнко продовжує вивчати давню українську кухні, й вирішила поділитися з читачами рецептом пряної вертути з сезонним гарбузом та яблуками.
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Вертути прийшли до нас з українського Придунав'я, адже цей регіон залишається зі строкатим етнічним складом і, відповідно, різноманітними й багатими кулінарними традиціями. Серед різних етносів найчисленнішими були і залишаються донині молдавани та болгари. Саме завдяки їм країною поширилися вертути і плачинди — страви цих національних кухонь.
Вертута – це рулет з тонкого тіста, скручений спіраллю, а начинка може бути різною: фруктовою, овочевою, сирною та горіховою з маком. Навіть м’ясною.
Рецепт вертути з гарбузом та яблуками
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
– 320 грамів пшеничного борошна;
– 150 мілілітрів води;
– 2 столові ложки яблучного оцту;
– 3 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– дрібка солі.
Для начинки:
– 150 грамів гарбуза;
– 150 грамів яблук;
– 30 грамів цукру;
– пів столової ложки крохмалю;
– кориця;
– ваніль;
– родзинки.
Додатково:
– яєчний жовток та молоко для змащування.
Приготування:
- Для приготування тіста змішуємо теплу воду, сіль, цукор та олію. До борошна заливаємо цю суміш та перемішуємо до однорідності. Замішуємо тісто — воно не повинно липнути до рук. Складаємо в миску, накриваємо плівкою і даємо постояти хвилин 15. За цей час робимо начинку.
- Очищений гарбуз чистимо і натираємо на грубій тертці. Яблука теж чистимо та ріжемо дрібним кубиком. Додаємо цукор та спеції і пів ложки крохмалю. Перемішуємо, що всі спеції розійшлися рівномірно по начинці.
- Готове тісто ділимо на рівні частини. Розкачуємо на поверхні, змащеній олією. Зверху додайте теж трохи олії.
- Викладаємо гарбузово-яблучну начинку і скручуємо вертуту в равлик. Переносимо на лист із пергаментом. Кожну булочку змащуємо жовтком з молоком і запікаємо при температурі 180 градусів приблизно 20 – 30 хвилин. Готову вертуту зверху посипаємо цукровою пудрою.
Смачного!