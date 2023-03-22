Відтепер готуватимете тільки так – особливий рецепт вінегрету

22 березня 2023, 13:05
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Джерело:

Микола Люлько

Під час Великоднього посту рецепт салату вінегрет стає особливо актуальним, адже християнам радять обмежити себе у споживанні м'ясного.

Український шеф-кухар та учасник кулінарного шоу "Мастер Шеф" Микола Люлько поділився з читачами особливим рецептом салату вінегрет.

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До його складу не входить квасоля, її кухар замінив зеленим горошком. Всі овочі до страви Микола не відварює, а запікає в духовці. Спробуйте такий креативний варіант салат та ви будете приємно здивовані.

Рецепт салату вінегрет без квасолі

  • Час: 1 година
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 700 грамів запеченого буряка;
 – 500 грамів запеченої картоплі;
 – 400 грамів запеченої моркви;
 – 300 грамів зеленого горошку;
 – 300 грамів маринованого огірка;
 – 300 грамів квашеної капусти;
 – 100 грамів зеленої цибулі;
 – сіль;
 – 100 грамів олії.

Приготування:

  • Ретельно миємо та запікаємо овочі в духовці при температурі 160 – 180 градусів до їх готовності.
  • Очищені овочі нарізаємо довільним кубиком, нарізаємо маринований огірок та цибулю.
  • Квашену капусту, руками віджимаємо від зайвої вологи, декілька разів перерізаємо її, щоб вона була не довга.
  • На розігрітій сковорідці гарно змащеній олією, обсмажуємо до гарної скоринки капусту.
  • Все поєднуємо в мисці, заправляємо сіллю та запашною олією.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак