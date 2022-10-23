Досить робити помилки: готуємо вінегрет за всіма правилами
23 жовтня 2022 , 11:54Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Валі Саєнко
Українська кулінарка Валентина Саєнко поділилася з читачами рецептом справжнього вінегрету. Дівчина запевняє, що до цього це була тільки копія, вона навчить нас готувати його без помилок.
Вінегрет – пісна страва, яку кожен вміє робити по-своєму. Шеф-кухарка вирішила розповісти кілька своїх секретів, які перетворять цей звичний салат на кулінарний шедевр.
Читайте також Простий рецепт курочки із сезонними овочами для усієї сім'ї
Рецепт вінегрет без помилокІнгредієнти для вінегрету:
– 3 буряки;
– 1 картопля;
– 1 морква;
– 1 ріпчаста цибуля;
– 80 грамів зеленого горошку;
– 5 – 6 квашених огірків;
– 150 грамів маринованих грибів;
– 4 – 6 столові ложки олії;
– пів столової ложки бальзамічного оцту;
– 1 столова ложка гірчиці в зернах;
– пів столової ложки столового хрону;
– 3 – 5 зубчиків часнику;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Отож, найперше, що потрібно врахувати – всі овочі потрібно запікати в духовці, а не варити. Так вони будуть не такі водянисті. Ще з овочами можна запікати 3 – 5 зубчиків часнику для заправки.⠀
- Через те, що це буряковий салат, то буряку беремо найбільше. Валентина Саєнко використовує 3 середні штучки і на них 1 такого ж розміру картоплю, 1 морквину. Морква і буряк дають цьому салату солодкість. Із солоного – мариновані огірочки та капуста, а замість капусти – гриби. Вони додадуть ще більше осіннього смаку цьому салату.
- Горошок можна обрати свіжоморожений, а не консервований. Він більш солодкий. А квасолю додавайте, зовсім трішки, для акценту. Навесні можна додати пару пагінців спаржі – смак буде особливим! Для поціновувачів оселедцю теж є новина – він чудово доповнить цей салат.
Заправка та нарізка овочів
- Овочі ріжемо невеличким кубиком, цибулю – дрібно.
- Буряк відкладіть окремо, щоб не фарбував овочі.
- Щоб при змішуванні салату овочі були свого кольору, а не червоного, то потрібно нарізаний буряк заправити кількома ложками олії.
- Для заправки змішайте гірчицю з оцтом та додайте хрін, запечений часник і ще 1 – 2 столові ложки ароматної олії.
- Салат готовий. Смачного!