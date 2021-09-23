Вірменська хапама: наче плов, але без м'яса й у гарбузі

У сезон гарбузів ви просто зобов'язані приготувати цей вірменський плов! Проте не лякайтеся: заради хапами вам не доведеться кілька годин крутитися на кухні. А смак буде – нереальний!

Хапама – традиційна страва вірменської кухні, яка дуже схожа на улюблений нами плов, але з особливостями. Цю страву зазвичай готують на вірменському весіллі, адже вона вважається символом різноманітності та достатку.

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До фруктового плову в горщику з гарбуза додають яблуки, родзинки, фініки та інші улюблені сухофрукти. Подають хапаму до столу попередньо розрізавши на шматочки і розкривши гарбуз наче квітку.

Рецепт хапами

Час: 2 години

2 години Порції: 8



Хапама / Фото Гастроном

– 2 кг гарбуза;– 50 г мигдалевих пластівців;– 100 г рису Басматі;– 100 г вершквого масла;– 50 г родзинок;– 1 яблуко;– 50 г фініків;– 50 г чорносливу;– мед;– сіль.

Приготування:

Ретельно промийте рис у воді та відваріть його протягом 4 – 5 хвилин. Злийте зайву воду.



Приготування хапами / Фото Їжа

Обсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковорідці та перекладіть в чистий посуд.

Обсмажте на сковорідці з вершковим маслом нарізані яблука та сухофрукти протягом 5 хвилин.



Приготування хапами / Фото Їжа

Гарбуз помийте, зріжте верхівку та видаліть насіння і волокна.



Приготування хапами / Фото Їжа

Змішайте сухофрукти, яблука, мигдалеві пластівці з рисом, полийте медом та посоліть на ваш смак. Викладіть начинку в середину гарбуза.

Викладіть зверху кілька шматочків вершкового масла та накрийте кришкою з гарбуза.



Приготування хапами / Фото Їжа

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 1,5 години.