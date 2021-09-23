Вірменська хапама: наче плов, але без м'яса й у гарбузі
Джерело:Їжа
У сезон гарбузів ви просто зобов'язані приготувати цей вірменський плов! Проте не лякайтеся: заради хапами вам не доведеться кілька годин крутитися на кухні. А смак буде – нереальний!
Хапама – традиційна страва вірменської кухні, яка дуже схожа на улюблений нами плов, але з особливостями. Цю страву зазвичай готують на вірменському весіллі, адже вона вважається символом різноманітності та достатку.
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До фруктового плову в горщику з гарбуза додають яблуки, родзинки, фініки та інші улюблені сухофрукти. Подають хапаму до столу попередньо розрізавши на шматочки і розкривши гарбуз наче квітку.
Рецепт хапами
- Час: 2 години
- Порції: 8
Хапама / Фото Гастроном
– 2 кг гарбуза;
– 50 г мигдалевих пластівців;
– 100 г рису Басматі;
– 100 г вершквого масла;
– 50 г родзинок;
– 1 яблуко;
– 50 г фініків;
– 50 г чорносливу;
– мед;
– сіль.
Приготування:
- Ретельно промийте рис у воді та відваріть його протягом 4 – 5 хвилин. Злийте зайву воду.
Приготування хапами / Фото Їжа
- Обсмажте мигдалеві пластівці на сухій сковорідці та перекладіть в чистий посуд.
- Обсмажте на сковорідці з вершковим маслом нарізані яблука та сухофрукти протягом 5 хвилин.
Приготування хапами / Фото Їжа
- Гарбуз помийте, зріжте верхівку та видаліть насіння і волокна.
Приготування хапами / Фото Їжа
- Змішайте сухофрукти, яблука, мигдалеві пластівці з рисом, полийте медом та посоліть на ваш смак. Викладіть начинку в середину гарбуза.
- Викладіть зверху кілька шматочків вершкового масла та накрийте кришкою з гарбуза.
Приготування хапами / Фото Їжа
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 1,5 години.
- Страва готова. Перед подачею до столу хапаму розрізають на 6 – 8 частин та подають розгорнутою наче квітку. Смачного!