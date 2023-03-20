Смачніший за оригінал: рецепт вишневого пиріжка, як з McDonalds
20 березня 2023, 13:20Читать новость на русском
Джерело:Валерія Велігура
Якщо ви ще не куштували смажені пиріжки з вишнями – саме час спробувати! Не обов'язково їхати кудись, приготуємо їх вдома.
У McDonalds надзвичайно популярні пиріжки з вишневим варенням. Аби без труднощів приготувати їх вдома, скористайтеся нашим рецептом.
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Варення для смажених пиріжків може бути вишневим, полуничним, сливовим. Обирайте улюблений смак та насолоджуйтеся.
Рецепт смажених пиріжків з вишнями
- Час: 1 година
- Порції: 6 – 8 штук
– 120 грамів борошна;
– сіль;
– 65 грамів окропу;
– 10 грамів олії.
Для начинки:
– 250 грамів свіжих вишень, або розморожених;
– 75 грамів цукру;
– 15 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 50 грамів води.
Приготування:
- Свіжі або розморожені вишні поєднуємо з цукром і доводимо до кипіння. Зменшуємо вогонь, додаємо кукурудзяний крохмаль з водою і, помішуючи, варимо до загущення. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути.
- Просіюємо борошно, додаємо сіль, окріп, олію і замішуємо м’яке еластичне тісто.
Кладемо у пакет і залишаємо на 15 – 20 хвилин.
- Після цього ділимо тісто на 6 – 8 рівних частин і кожну частину розкачуємо у прямокутник. На одну половину кладемо 1 столову ложку начинки, накриваємо другою і добре защипуємо краї. Зайве тісто зрізаємо.
- Смажимо в добре розігрітій олії, постійно перевертаючи та поливаючи пиріжечки рідиною. Готувати потрібно до появи золотистого кольору.
Смачного!