Солодка та п'янка: простий рецепт вишневої наливки до свята

25 липня 2023, 15:53
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Джерело:

Зелена садиба

Давно хотіли спробувати власноруч приготувати домашню наливку? Саме час експериментувати!

Пропонуємо спробувати вишневу наливку, яку дуже легко готувати, а насолоджуватися смаком будете цілою родиною.

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Вишнева наливка, або як її ще називають – вишняк, смачний алкогольний напій до святкового столу чи посиденьок з друзями, чи рідними.

Рецепт вишневої наливки з горілкою

  • Час: 7 – 10 днів
  • Порції: 1 – 2
Інгредієнти:
 – 1,8 – 2 кілограми вишень з кісточками;
 – 1,5 літра горілки;
 – 500 грамів цукру.

Приготування:

  • Викладаємо вишні в банку чи дві, в залежності від маси.
  • Заливаємо ягоди горілкою. Закриваємо кришкою.
  • Ставимо настоюватися вишняк на найсонячніше місце. Вишня повинна купатися не тільки в горілці, а й в сонячних променях. В залежності від погоди, вона настоюватиметься приблизно 5 – 7 днів.
  • Коли ягоди віддадуть рідині весь колір, і та стане насичено рубіновою, пора їх проціджувати. В окремій мисці у нас тепер буде алкогольна рідина, а вишні (віджимати їх не потрібно) засипаємо цукром і знову ставимо на сонце.
  • Коли цукор під дією тепла на сонці повністю розтане (приблизно 2 – 3 дні), зливаємо солодку рідину до першої — міцної. Поєднавшись, вони утворять ту саму вишневу наливку.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак