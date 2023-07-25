Солодка та п'янка: простий рецепт вишневої наливки до свята
25 липня 2023, 15:53Читать новость на русском
Джерело:Зелена садиба
Давно хотіли спробувати власноруч приготувати домашню наливку? Саме час експериментувати!
Пропонуємо спробувати вишневу наливку, яку дуже легко готувати, а насолоджуватися смаком будете цілою родиною.
Читайте також Бургер і не тільки: що можна приготувати з яловичої котлети
Вишнева наливка, або як її ще називають – вишняк, смачний алкогольний напій до святкового столу чи посиденьок з друзями, чи рідними.
Рецепт вишневої наливки з горілкою
- Час: 7 – 10 днів
- Порції: 1 – 2
– 1,8 – 2 кілограми вишень з кісточками;
– 1,5 літра горілки;
– 500 грамів цукру.
Приготування:
- Викладаємо вишні в банку чи дві, в залежності від маси.
- Заливаємо ягоди горілкою. Закриваємо кришкою.
- Ставимо настоюватися вишняк на найсонячніше місце. Вишня повинна купатися не тільки в горілці, а й в сонячних променях. В залежності від погоди, вона настоюватиметься приблизно 5 – 7 днів.
- Коли ягоди віддадуть рідині весь колір, і та стане насичено рубіновою, пора їх проціджувати. В окремій мисці у нас тепер буде алкогольна рідина, а вишні (віджимати їх не потрібно) засипаємо цукром і знову ставимо на сонце.
- Коли цукор під дією тепла на сонці повністю розтане (приблизно 2 – 3 дні), зливаємо солодку рідину до першої — міцної. Поєднавшись, вони утворять ту саму вишневу наливку.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати простий бісквітний торт з вишнями.