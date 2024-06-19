Вишнева наливка "33 листочки": покроковий відеорецепт від Лілії Цвіт
19 червня 2024, 23:55Читать новость на русском
Джерело:Ютуб Лілія Цвіт
Вишнева наливка – це ароматний і смачний напій, який легко приготувати вдома. Соковиті вишні надають напою насичений смак і приємний червоний колір.
Ця наливка чудово підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі сім'ї. Проста у приготуванні, вона стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.
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Наливка з вишень
- Час: 2 години
- Порцій: 6
– 1 літр вишень;
– 33 штуки листя вишні;
– 120 – 150 грамів цукру;
– 1 літр води;
– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;
– 300 мілілітрів горілки.
Приготування:
- Вишню переберіть і ретельно помийте. Від кісточок очищати не потрібно.
- Додайте до вишні листя.
- Всипте цукор.
- Залийте все водою.
- Також додайте пів чайної ложки лимонної кислоти для кольору. Все перемішайте.
- Помістіть каструлю на плиту варитися на маленькому вогні. Варити потрібно 30 хвилин з моменту закипання.
- Через 30 хвилин вимкніть плиту.
- Накрийте концентрат кришкою. Залишіть у прохолодному місці до охолодження.
- Перелийте рідину через сито.
- До напою додайте горілку.
- Перемішайте та перелийте у скляний посуд.
- Наливку можна робити із будь-яких ягід.