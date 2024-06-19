Вишнева наливка "33 листочки": покроковий відеорецепт від Лілії Цвіт

Вишнева наливка – це ароматний і смачний напій, який легко приготувати вдома. Соковиті вишні надають напою насичений смак і приємний червоний колір.

Ця наливка чудово підходить для святкових застіль або затишних вечорів у колі сім'ї. Проста у приготуванні, вона стане вашим улюбленим домашнім напоєм, який завжди приємно запропонувати гостям.

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Наливка з вишень

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Неймовірний напій / Фото unsplash

– 1 літр вишень;– 33 штуки листя вишні;– 120 – 150 грамів цукру;– 1 літр води;– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти;– 300 мілілітрів горілки.

Приготування:

Вишню переберіть і ретельно помийте. Від кісточок очищати не потрібно. Додайте до вишні листя. Всипте цукор. Залийте все водою. Також додайте пів чайної ложки лимонної кислоти для кольору. Все перемішайте. Помістіть каструлю на плиту варитися на маленькому вогні. Варити потрібно 30 хвилин з моменту закипання. Через 30 хвилин вимкніть плиту. Накрийте концентрат кришкою. Залишіть у прохолодному місці до охолодження. Перелийте рідину через сито. До напою додайте горілку. Перемішайте та перелийте у скляний посуд. Наливку можна робити із будь-яких ягід.

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