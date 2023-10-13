Не дасть захворіти цієї осені: готуємо корисний напій на щодень

13 жовтня 2023, 18:00
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Джерело:

Валерія Велігура

Осінь – пора коли потрібно не тільки одягати светри та запасатися какао із зефірками, а й зміцнювати імунітет. Аби допомогти з останнім, пропонуємо цікавий варіант вітамінних шотів.

Корисний шот, який зміцнить імунітет і не дасть захворіти цієї осені – це не просто напій, а справжня вітамінна бомба для організму. Його швидко та легко робити, а пити дуже корисно (якщо у вас не має проблем із ШКТ).

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З цього рецепту вийде 12 штук по 60 грамів, які ви можете залишити на потім, або приготувати одразу на велику родину.

Рецепт вітамінних шотів

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 12 штук
Інгредієнти:
 – 6 лимонів;
 – 2 апельсини;
 – 100 грамів імбиру;
 – 100 – 200 грамів води;
 – 1 чайна ложка куркуми;
 – дрібка чорного меленого перцю.

Приготування:

  • Розрізаємо цитрусові навпіл, знімаємо шкірки. Також розрізаємо шматочками імбир.
  • Викладаємо все в чашу блендера та додаємо всі інгредієнти. Води додаємо на око, все залежить від концентрації напою, який ви хочете отримати у фіналі.
  • Проціджуємо перебиту масу через сито. Сік розливаємо по скляних баночках та закриваємо кришками.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак