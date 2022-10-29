Таких ви ще не куштували: рецепт яблучних сирників від Ярославського

29 жовтня 2022 , 13:19
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Український шеф-кухар Володимир Ярославський поділився з читачами перевіреним рецептом сирників з яблуками. Кухар запевняє, що вони стануть вашими улюбленими.

Сирники – одна з улюблених страв українців. Їх можна готувати як зі свіжого сиру, так і використати вчорашній. Доповненням стануть родзинки, журавлина, шоколадні дропси, або ж яблука.

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Їх зазвичай подають до столу зі сметаною, домашнім варенням, або нарізкою свіжих фруктів. Сирники чудово підійдуть до сніданку, а ще їх можна заморозити та використовувати коли заманеться.

Рецепт яблучних сирників

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 грамів кисло-молочного сиру;
 – 2 яблука;
 – 1 куряче яйце;
 – 2 столові ложки пшеничного борошна;
 _ 30 грамів цукру;
 – мелена кориця;
 – олія для обсмажування.

Приготування:

  • Домашній кисло-молочний сир відіжміть від зайвої сироватки, якщо він надто вологий. 
  • Яблука очистіть від шкірки та насіння. М'якоть наріжте дрібним кубиком.
  • Змішайте домашній сир, яблуко, цукор, борошно, корицю і яйце. Сформуйте "ковбаску" та наріжте її, щоб вийшли однакові сирники.
  • Обваляйте їх у борошні й сформуйте однакові сирники.
  • Обсмажуйте їх на маленькому вогні під кришкою у 2 прийоми: перший раз з кожного боку до появи скориночки, другий раз трохи менше по часу, також з обох боків, шоб в середині все прогрілося.
  • Такі сирники можна їсти як холодними, так і гарячими.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак