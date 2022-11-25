Випічка нашвидкуруч: рецепт яблучного пирога з горішками

25 листопада 2022 , 11:31
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Джерело:

інстаграм Валі Саєнко

Плануєте на вихідних запросити друзів чи з'їздити до рідні? Почастуйте їх яблучним пирогом з горішками. Рецепт настільки простий та елементарний, що з ним справиться навіть дитина.

Замість яблук до пирога можна обрати груші, сливи чи інші улюблені ягоди, чи фрукти (можна заморожені), все одно вийде класно.

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Такий пиріг чудово смакує з чорним чи трав’яним чаєм та кулькою морозива. Спробуйте, ви не пожалкуєте!

Рецепт яблучного пирога

  • Час: 1 година 40 хвилин
  • Порції: 8
Інгредієнти:
 – 4 – 5 яблук;
 – 360 грамів пшеничного борошна;
 – 160 грамів м'якого вершкового масла;
 – 2 курячих яйця;
 – 200 грамів цукру + 100 грамів для посипки;
 – 250 грамів молока;
 – 2 чайні ложки розпушувача для тіста;
 – 200 грамів горіхів;
 – 15 грамів меленої кориці.

Приготування:

  • Збиваємо масло з цукром та по одному додаємо яйця, щоразу збиваємо міксером.
  • Борошно змішуємо з розпушувачем і в три рази додаємо до масляної суміші (борошно-молоко-борошно-молоко-борошно).
  • Яблука очищуємо і нарізаємо довільними шматочками. Можна обирати яблука різних сортів і різного розміру. Так один шматочок пропечеться краще, інший буде трішки хрумкий.
  • Горіхи обсмажуємо і змішуємо зі 100 грамами цукру та корицею.
  • У форму для запікання, змазану маслом та обсипану борошном, викладаємо трішки тіста, потім яблука, посипаємо щедро горішками в цукрі і кориці. Повторюємо доки не закінчаться інгредієнти.
  • Запікаємо все при 160 градусах приблизно півтори години. Час залежить від того, яку форму ви взяли. Якщо після цього часу пиріг не буде рум'яний, підкручуємо температуру і випікаємо ще 10 хвилин.
  • Готовий яблучний пиріг охолоджуємо і подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак