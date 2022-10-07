Зникне за мить: готуємо яблучний пиріг "Невидимка"

7 жовтня 2022 , 10:02
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Джерело:

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Цей пиріг стане не тільки окрасою столу, а й смачним доповненням до ранкової кави чи чаю, або до келиха ігристого з друзями.

Попри дивну назву цієї домашньої випічки, пиріг доволі презентабельний для святкового столу, й для буденного. 
Авторка рецепта зазначає, що назва "Невидимка" саме тому, що він швидко зникає зі столу.

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На смак цей пиріг схожий на клафуті, тільки не з вишнями, а з яблуками. Він легкий у приготуванні, й на 90 відсотків складається з яблук.  Спробуйте, вам сподобається така домашня випічка!

Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

  • Час: від 6 годин
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти на форму 21 сантиметр:
 – 1,5 кілограма неочищених яблук;
 – сік половини лимона
 – 3 курячих яйця
 – 80 грамів цукру
 – 150 мілілітрів молока
 – 50 грамів вершкового масла
 – 100 грамів пшеничного борошна
 – 1 чайна ложка розпушувача для тіста
 – дрібка солі.
Для крихти:
 – 80 грамів пшеничного борошна
 – 10 грамів ванільного цукру
 – 30 грамів цукру
 – 40 грамів м‘якого вершкового масла
 – дрібка солі.

Приготування:

  • Спочатку готуємо тісто, адже якщо розпочати процес з яблук – вони потемніють.
  • Яйця з цукром збиваємо міксером до пишності близько 10 хвилин. Додаємо розтоплене масло, молоко, сіль, борошно і розпушувач. Збиваємо до однорідності.
  • Яблука чистимо, натираємо або нарізаємо на тонесенькі скибки. Додаємо лимонний сік, перемішуємо. Додаємо тісто, знову перемішуємо.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • Для крихти, змішайте разом всі інгредієнти і перетріть руками. По бажанню можна додати подрібнені горіхи.
  • Форму застилаємо пергаментом для запікання, змащуємо вершковим маслом і посипаємо борошном.
  • Виливаємо тісто з яблуками в форму і запікаємо  45 хвилин. Викладаємо крихту і випікаємо ще 15 хвилин.
  • Готовому пирогу дайте повністю охолонути, бажано ніч, або хоча б 4 – 5 годин.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак