Зникне за мить: готуємо яблучний пиріг "Невидимка"

Цей пиріг стане не тільки окрасою столу, а й смачним доповненням до ранкової кави чи чаю, або до келиха ігристого з друзями.

Попри дивну назву цієї домашньої випічки, пиріг доволі презентабельний для святкового столу, й для буденного.

Авторка рецепта зазначає, що назва "Невидимка" саме тому, що він швидко зникає зі столу.

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На смак цей пиріг схожий на клафуті, тільки не з вишнями, а з яблуками. Він легкий у приготуванні, й на 90 відсотків складається з яблук. Спробуйте, вам сподобається така домашня випічка!

Рецепт яблучного пирога "Невидимка"

Час: від 6 годин

від 6 годин Порції: 6 – 8

– 1,5 кілограма неочищених яблук;– сік половини лимона– 3 курячих яйця– 80 грамів цукру– 150 мілілітрів молока– 50 грамів вершкового масла– 100 грамів пшеничного борошна– 1 чайна ложка розпушувача для тіста– дрібка солі.– 80 грамів пшеничного борошна– 10 грамів ванільного цукру– 30 грамів цукру– 40 грамів м‘якого вершкового масла– дрібка солі.

Приготування:

Спочатку готуємо тісто, адже якщо розпочати процес з яблук – вони потемніють.

Яйця з цукром збиваємо міксером до пишності близько 10 хвилин. Додаємо розтоплене масло, молоко, сіль, борошно і розпушувач. Збиваємо до однорідності.

Яблука чистимо, натираємо або нарізаємо на тонесенькі скибки. Додаємо лимонний сік, перемішуємо. Додаємо тісто, знову перемішуємо.

Розігрійте духовку до 180 градусів.

Для крихти, змішайте разом всі інгредієнти і перетріть руками. По бажанню можна додати подрібнені горіхи.

Форму застилаємо пергаментом для запікання, змащуємо вершковим маслом і посипаємо борошном.

Виливаємо тісто з яблуками в форму і запікаємо 45 хвилин. Викладаємо крихту і випікаємо ще 15 хвилин.

Готовому пирогу дайте повністю охолонути, бажано ніч, або хоча б 4 – 5 годин.

Смачного!