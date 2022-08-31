Пиріг з яблуками без перебільшення один із найпопулярніших десертів на щодень. Яблука завжди доступні, за помірною ціною, а тісто з легкістю зможе приготувати самостійно навіть новачок у випічці.

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З яблук часто готують шарлотки, бісквітні пляцки та торти. Ми дібрали рецепт пирога на пісочній основі, з красивим і оригінальним декором. Спробуйте, вам сподобається результат!

Рецепт яблучного пирога

Час: 60 – 80 хвилин

Порції: 4

Інгредієнти:

– 250 – 270 грамів пшеничного борошна;

– 150 грамів вершкового масла;

– дрібка солі та цукру;

– 50 мілілітрів холодної води;

– яблука.

Приготування:

Спочатку потрібно перетерти пшеничне борошно з вершковим маслом, сіллю та цукром. Далі поступово вливайте холодну воду та замішуйте тісто.

Сформуйте дві кульки тіста, загорніть у шар харчової плівки і відправте їх в холодильник на 20 хвилин.

Доки тісто відпочиває нарізаємо яблука, (обирайте тверді), додаємо цукру, мелену корицю і крохмаль (одну чайну ложку), або манку.

Розкачайте тісто і викладіть у форму для випікання. Зверху додайте начинку з яблук та шматочки вершкового масла.

З тіста, що залишилося, зробіть решітку та викладіть поверх яблучної начинки.

Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте пиріг 50 – 60 хвилин, до готовності тіста.

Готовий яблучний пиріг можна посипати цукровою пудрою.

Смачного!