Вересневий хіт: готуємо яблучну шарлотку

21 вересня 2022 , 13:54
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Осінь – ідеальна пора для приготування смачних яблучних пирогів. Найсмачнішим буде шарлотка, адже готувати її легко, просто і швидко.

Однією з найпопулярніших варіантів осінньої випічки є яблучна шарлотка. На ринках та у великих магазинах великий асортимент яблук за помірними цінами, і з них, ви з легкістю за годину приготуєте домашню шарлотку.

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Вона відмінно підійде до кави чи чаю, до компоту або під келих ігристого.

Рецепт яблучної шарлотки

  • Час: 1 година
  • Порції: 6

Інгредієнти на форму 24 сантиметри:
 – 4 – 5 середніх яблук;
 – 4 курячих яйця;
 – 150 грамів цукру;
 – 200 грамів пшеничного борошна;
 – 1/2 чайної ложки розпушувача для тіста;
 – ваніль (за бажанням).

Приготування:

  • Ретельно почистіть яблука, наріжте їх невеликими кубиками.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів.
  • ️Збийте яйця з цукром до світлої пишної піни (близько 10 хвилин). Додайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте. Додайте яблука і знову перемішайте.
  • ️Викладіть тісто у форму застелену пергаментом та розрівняйте тісто.
  • ️Випікайте пиріг при 180 градусах 40 – 45 хвилин, до гарної золотистої скоринки.
  • Охолодіть готову яблучну шарлотку, щоб вийняти з форми.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак