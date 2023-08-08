Вишукана закуска із запечених персиків, блакитного сиру та горішків ідеально підійде для легкого літнього перекусу або під вино. Її легко готувати вдома, адже не потрібно довго стояти на кухні. За вас все зробить духовка.

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Окрім персиків можна обирати груші, абрикоси, яблука чи нектарини. З кожним із цих фруктів страва буде грати новими барвами.

Рецепт запечених персиків з сиром та горішками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 4 персики;

– сир з блакитною пліснявою;

– жменя волоських горіхів;

– мед.

Приготування:

Миємо персики, розрізаємо навпіл і дістаємо кісточку. В кожну половинку кладемо великий шматок сиру, який любите (брі чи з пліснявою).

Фрукти викладаємо у форму змащену маслом і запікаємо близько 15 хвилин при температурі 175 градусів.

Готові фрукти щедро посипаємо горішками, поливаємо медом і за бажанням декоруємо ягодами. Це все настільки швидко і настільки ефектно та смачно, що обовʼязково до приготування️.

Смачного!

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