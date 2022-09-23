Швидка закуска до столу: рецепт з крабовими паличками
23 вересня 2022 , 13:08Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Якщо вам набридли традиційні закуски на хлібі, в тарталетках чи шпажках, спробуйте приготувати яскраві кульки з крабовими паличками.
Ми впевнені, що ви знаєте багато різноманітних страв і закусок з крабових паличок, але чи є серед них цей варіант? Ми дібрали рецепт швидкої закуски до буденного чи святкового столу, який ви без перебільшення приготуєте залічені хвилини.
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За бажанням ви можете подати їх у вигляді кульок, або викласти на запечений лаваш, як на фото.
Рецепт сирних кульок з крабовими паличками
- Час: 15 – 20 хвилин
- Порції: 6
– 200 грамів крабових паличок
– 3 відварених курячих яйця
– 3 штуки плавлених сирків
– 3 зубчики часнику
– 1,5 – 2 столові ложки майонезу
– щедра дрібка солі.
Приготування:
- Заздалегідь відваріть курячі яйця у підсоленій воді 8 хвилин, або використайте вчорашні.
- ️Всі інгредієнти натріть на дрібній тертці, з натертих крабових паличок відберіть 1/3 частину для декору.
- ️Змішуємо всі підготовлені інгредієнти з майонезом і сіллю.
- Сформуйте невеликі кульки в рухах і обваляйте в натертій крабовій паличці.
- ️Кладемо в холодильник на 1 – 2 години, щоб вони стабілізувалися, а якщо ви поспішаєте – одразу подавайте їх до столу.
Смачного!