Святкова закуска без майонезу: рецепт з печінкою тріски
4 грудня 2022, 09:50Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Рецепти фудблог Україна
Окрім гарячих страв на святковому столі завжди повинні бути різноманітні закуски. Переважно всі вони на шпажках, або на хлібі.
Якщо ви теж полюбляєте прості та швидкі закуски до столу – ця саме така. Доступні інгредієнти та жодного майонезу.
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У цій закусці з плавлених сирків та печінки тріски сміло можна використати сметану чи грецький йогурт. Якщо ви вживаєте майонез – приготуйте його власноруч.
Рецепт канапе до святкового столу
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4 – 6
– чорний хліб;
– оливкова олія;
– сушений часник;
– 1 банка печінки тріски;
– 1 плавлений сирок;
– 1 – 2 варених яйця;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1 – 2 столові ложки сметани/йогурту/майонезу.
Приготування:
- Заздалегідь відварюємо курячі яйця до готовності у підсоленій воді (7 – 8 хвилин). Охолоджуємо їх під проточною водою та очищаємо від шкарлупи.
- Хліб нарізаємо квадратиками, поливаємо оливковою олією, посипаємо сушеним часником і підсушуємо в духовці 10 хвилин.
- Для начинки змішуємо печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, сіль, перець і сметану. Якщо берете майонез – сіль в начинку не додавайте.
- Викладаємо начинку на підсушений хлібчик і прикрашаємо зеленою цибулькою.
Нехай смакує!