10 хвилин – і готово: підбірка найсмачніших закусок на Новий рік
25 грудня 2023, 10:55Читать новость на русском
Жоден святковий стіл не обходиться без закусок. Це й не дивно, адже вони смачні та просто готуються.
Пропонуємо скористатися цією підбіркою. Ви обов'язково залишитеся задоволеними.
Варто спробувати Як приготувати ідеальні курячі гомілки на Новий рік: особливий рецепт мегахрумкої страви
Канапки зі шпротами
- Час: 20 хвилин
– шпроти;
– свіжий огірок;
– батон;
– курячі яйця;
– вершкове масло.
Приготування:
- Відваріть яйця у киплячій підсоленій воді 8 хвилин. Після цього холодіть їх і звільніть від шкарлупи.
- Наріжте батон скибками, намастіть кожну вершковим маслом і розріжте навпіл.
- Викладіть на канапки по кружальцю огірка та вареного яйця.
- Нанизані на шпажки шпроти встроміть у центр канапок.
Канапки зі салямі прикрасять ваш святковий стіл / Фото Shutterstock
Канапки із салямі та корейською морквою
- Час: 15 хвилин
– салямі;
– свіжий огірок;
– корейська морква;
– цільнозерновий хліб.
Приготування:
- На розігрітій сковорідці підсушіть скибочки хліба до рум'яної скоринки та довільно наріжте.
- Також наріжте кружальцями огірок та салямі.
- Викладіть шматочок огірка на хліб.
- Загорніть у кружальце салямі трішки корейської моркви й закріпіть рулетик шпажкою, встромивши її після цього в хліб.
Смачного!Шукаєте рецепт смачної закуски на Новий рік? Приготуйте млинці з червоною ікрою. Це вишукано і дуже просто.