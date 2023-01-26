Їстимуть навіть діти: рецепт запеченої брюссельської капусти з сиром

Брюссельська капуста не є улюбленим продуктом мільйонів людей, як от картопля чи салат айсберг. Але вона несе багато цінних і поживних вітамінів і елементів для нас, тому вживати її потрібно.

Сьогодні у нас рецепт українського шеф-кухаря Миколи Люлька, який здивує стравою з брюссельської капусти. Так, її не надто часто вживають у своєму раціоні дорослі, не говоримо вже про дітей.

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Кулінар є батьком двох чарівних діточок, він знає, як потрібно приготувати ті чи інші продукти, аби діти не вередували та їли. Закуска з брюссельської капусти запеченої з сиром зовні виглядає наче дерун чи великий чипс, але насправді це все ще та сама капуста.

Рецепт запеченої брюссельської капусти

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 кг брюссельської капусти;– 10 грамів солі;– половина лимона;– 1 чайна ложка копченої паприки;– 1 чайна ложка коріандру;– 1 чайна ложка сухого часнику;– половина чайної ложки чорного меленого перцю;– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;– 300 грамів сиру пармезан;– 150 грамів майонезу;– 30 грамів соусу шрірача або кім чі.

Приготування:

Відварюємо брюссельську капусту в підсоленій воді з лимоном 5 – 7 хвилин.

Заправляємо спеціями, олією та перемішуємо.

Склянкою, можна через пергамент роздавлюємо її до товщини 1 сантиметри.

Паніруємо кожну капустинку в пармезані з однієї сторони, і складаємо в деко пармезаном вниз.

Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів і випікаємо там 10 – 15 хвилин. Потрібно, щоб сир знизу розплавився і став як чипси – золотистий.

Замішуємо соус з майонезу та шрірачі. Тут дивіться хто наскільки любе гостре, стільки і додавайте шрірачі.

Смачного!