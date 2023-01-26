Їстимуть навіть діти: рецепт запеченої брюссельської капусти з сиром
26 січня 2023, 09:58Читать новость на русском
Джерело:Микола Люлько
Брюссельська капуста не є улюбленим продуктом мільйонів людей, як от картопля чи салат айсберг. Але вона несе багато цінних і поживних вітамінів і елементів для нас, тому вживати її потрібно.
Сьогодні у нас рецепт українського шеф-кухаря Миколи Люлька, який здивує стравою з брюссельської капусти. Так, її не надто часто вживають у своєму раціоні дорослі, не говоримо вже про дітей.
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Кулінар є батьком двох чарівних діточок, він знає, як потрібно приготувати ті чи інші продукти, аби діти не вередували та їли. Закуска з брюссельської капусти запеченої з сиром зовні виглядає наче дерун чи великий чипс, але насправді це все ще та сама капуста.
Рецепт запеченої брюссельської капусти
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 кг брюссельської капусти;
– 10 грамів солі;
– половина лимона;
– 1 чайна ложка копченої паприки;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– половина чайної ложки чорного меленого перцю;
– 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
– 300 грамів сиру пармезан;
– 150 грамів майонезу;
– 30 грамів соусу шрірача або кім чі.
Приготування:
- Відварюємо брюссельську капусту в підсоленій воді з лимоном 5 – 7 хвилин.
- Заправляємо спеціями, олією та перемішуємо.
- Склянкою, можна через пергамент роздавлюємо її до товщини 1 сантиметри.
- Паніруємо кожну капустинку в пармезані з однієї сторони, і складаємо в деко пармезаном вниз.
- Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів і випікаємо там 10 – 15 хвилин. Потрібно, щоб сир знизу розплавився і став як чипси – золотистий.
- Замішуємо соус з майонезу та шрірачі. Тут дивіться хто наскільки любе гостре, стільки і додавайте шрірачі.
Смачного!