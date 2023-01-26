Їстимуть навіть діти: рецепт запеченої брюссельської капусти з сиром

26 січня 2023, 09:58
Читать новость на русском

Джерело:

Микола Люлько

Брюссельська капуста не є улюбленим продуктом мільйонів людей, як от картопля чи салат айсберг. Але вона несе багато цінних і поживних вітамінів і елементів для нас, тому вживати її потрібно.

Сьогодні у нас рецепт українського шеф-кухаря Миколи Люлька, який здивує стравою з брюссельської капусти. Так, її не надто часто вживають у своєму раціоні дорослі, не говоримо вже про дітей.

Читайте також Гаряча закуска на велику компанію: фарширований хліб з сиром

Кулінар є батьком двох чарівних діточок, він знає, як потрібно приготувати ті чи інші продукти, аби діти не вередували та їли. Закуска з брюссельської капусти запеченої з сиром зовні виглядає наче дерун чи великий чипс, але насправді це все ще та сама капуста.

Рецепт запеченої брюссельської капусти

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кг брюссельської капусти;
 – 10 грамів солі;
 – половина лимона;
 – 1 чайна ложка копченої паприки;
 – 1 чайна ложка коріандру;
 – 1 чайна ложка сухого часнику;
 – половина чайної ложки чорного меленого перцю;
 – 3 – 4 столові ложки оливкової олії;
 – 300 грамів сиру пармезан;
 – 150 грамів майонезу;
 – 30 грамів соусу шрірача або кім чі.

Приготування:

  • Відварюємо брюссельську капусту в підсоленій воді з лимоном 5 – 7 хвилин.
  • Заправляємо спеціями, олією та перемішуємо.

  • Склянкою, можна через пергамент роздавлюємо її до товщини 1 сантиметри.
  • Паніруємо кожну капустинку в пармезані з однієї сторони, і складаємо в деко пармезаном вниз.
  • Відправляємо в розігріту духовку на 200 градусів і випікаємо там 10 – 15 хвилин. Потрібно, щоб сир знизу розплавився і став як чипси – золотистий.
  • Замішуємо соус з майонезу та шрірачі. Тут дивіться хто наскільки любе гостре, стільки і додавайте шрірачі.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак