Груша запечена з сиром і медом – ідеальна закуска до вина за 10 хвилин

До вихідних рукою сягнути, а це означає, що потрібно вже готуватися до невеликого релаксу після робочого тижня. Ми пропонуємо зупинитися на смачному варіанті закуски до келиха ігристого.

Груша запечена з сиром – відмінний варіант не тільки до святкового застілля, а й для романтичної вечері вдвох чи для релаксу наодинці. Що обрати до страви: ігристе чи сухе вино – вирішувати тільки вам.

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Така закуска гармоніюватиме як з різними напоями, і неважливо алкогольні вони чи ні. Спробуйте так ви будете приємно здивовані смаком та ароматом закуски.

Рецепт запеченої груші з медом

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 2

– 2 груші;– 1/2 чайної ложки меду;– блакитний сир з пліснявою;– вершкове масло.

Приготування:

Груші миємо, розрізаємо навпіл та дістаємо середину з насінням.

Поливаємо їх медом, кладемо шматочки сиру.

На пергаментний папір кладемо трохи вершкового масла, груші та запікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 хвилин.

Смачного!

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