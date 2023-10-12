Груша запечена з сиром і медом – ідеальна закуска до вина за 10 хвилин

12 жовтня 2023, 16:18
Читать новость на русском

Джерело:

Марина Чепурна

До вихідних рукою сягнути, а це означає, що потрібно вже готуватися до невеликого релаксу після робочого тижня. Ми пропонуємо зупинитися на смачному варіанті закуски до келиха ігристого.

Груша запечена з сиром – відмінний варіант не тільки до святкового застілля, а й для романтичної вечері вдвох чи для релаксу наодинці. Що обрати до страви: ігристе чи сухе вино – вирішувати тільки вам.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Така закуска гармоніюватиме як з різними напоями, і неважливо алкогольні вони чи ні. Спробуйте так ви будете приємно здивовані смаком та ароматом закуски.

Рецепт запеченої груші з медом

  • Час: 10 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 2 груші;
 – 1/2 чайної ложки меду;
 – блакитний сир з пліснявою;
 – вершкове масло.

Приготування:

  • Груші миємо, розрізаємо навпіл та дістаємо середину з насінням.
  • Поливаємо їх медом, кладемо шматочки сиру.
  • На пергаментний папір кладемо трохи вершкового масла, груші та запікаємо в розігрітій духовці до 190 градусів 15 хвилин.

Смачного!

Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати рулети зі скумбрії та ароматного песто з петрушки.
Автор: Богданна Рибак