Більше ніяких чипсів: рецепт запеченої картоплі по-селянськи

Щоб смачно перекусити, або ситно поїсти – обирайте страви з картоплі. Вона завжди є в наявності та доступна за ціною.

Ну хто з нас не любить картоплю? Це такий універсальний продукт, з якого можна приготувати різноманітні ситні страви на сніданок, обіди чи вечерю.

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Улюблені всіма чипси роблять з картоплі, а ще вареники, зрази, деруни, вишукані гратени та запіканки. Ми пропонуємо зупинитися на популярній страві: картопля по-селянськи.

Рецепт картоплі по-селянськи

Час: 60 – 65 хвилин

60 – 65 хвилин Порції: 4 – 6

– 6 – 8 картоплин;– гілочки розмарину;– сіль;– чорний мелений перець;– олія;– солодка мелена паприка (за бажанням).

Приготування:

Розігріваємо духовку до 200 градусів.

Картоплю миємо, очищаємо та нарізаємо навпіл, далі кожну половинку ще на 3 – 4 частинки.

Перекладаємо її на деко, поливаємо олією та додаємо спеції. Гілочки розмарину рвемо руками та викладаємо зверху.

Запікаємо картоплю 20 хвилин, далі перевертаємо її та запікаємо ще 20 хвилин. Час може змінюватися, все залежить від потужності духовки.

Вона має бути хрумкою зверху та м'якою всередині.

За бажанням готову картоплю по-селянськи можна змастити олією з часником, або улюбленим соусом

Смачного!