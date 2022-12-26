Більше ніяких чипсів: рецепт запеченої картоплі по-селянськи
26 грудня 2022, 12:01Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Tamy Di Pires
Щоб смачно перекусити, або ситно поїсти – обирайте страви з картоплі. Вона завжди є в наявності та доступна за ціною.
Ну хто з нас не любить картоплю? Це такий універсальний продукт, з якого можна приготувати різноманітні ситні страви на сніданок, обіди чи вечерю.
Читайте також Курячі нагетси – страва не лише для буднів, а й для свята: прості рецепти на Новий рік
Улюблені всіма чипси роблять з картоплі, а ще вареники, зрази, деруни, вишукані гратени та запіканки. Ми пропонуємо зупинитися на популярній страві: картопля по-селянськи.
Рецепт картоплі по-селянськи
- Час: 60 – 65 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 6 – 8 картоплин;
– гілочки розмарину;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– олія;
– солодка мелена паприка (за бажанням).
Приготування:
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Картоплю миємо, очищаємо та нарізаємо навпіл, далі кожну половинку ще на 3 – 4 частинки.
- Перекладаємо її на деко, поливаємо олією та додаємо спеції. Гілочки розмарину рвемо руками та викладаємо зверху.
- Запікаємо картоплю 20 хвилин, далі перевертаємо її та запікаємо ще 20 хвилин. Час може змінюватися, все залежить від потужності духовки.
- Вона має бути хрумкою зверху та м'якою всередині.
- За бажанням готову картоплю по-селянськи можна змастити олією з часником, або улюбленим соусом
Смачного!