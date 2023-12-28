Ідеальна закуска до свята: як засолити червону рибу
28 грудня 2023, 06:38Читать новость на русском
Джерело:news you
Червона риба привертає увагу своєю неймовірною ніжністю та багатим смаком. Якщо ви завжди хотіли попробувати засолити цю рибу вдома, але боялися складного процесу, то є простий та смачний рецепт, який зможе повторити кожен.
Засолена червона риба – королева святкових закусок. Завдяки покроковому рецепту, ви зможете насолити рибу вдома, насолоджуючись кожним шматком цього делікатесу.
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Рецепт засоленої риби
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
– 500 грамів червоної риби;
– 2 столові ложки крупної солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– сік половини лимона.
Приготування:
- Підготуйте рибу, видаливши зайві кісточки та шкіру, якщо це необхідно.
- Суміш солі, цукру та чорного перцю, змішайте в мисці.
- Розріжте рибу на порції або залиште її цілою, якщо це бажаєте.
- Обсипте рибу солевою сумішшю з усіх боків, рівномірно розподіляючи її по всій поверхні.
- Полийте рибу лимонним соком.
- Заверніть рибу у плівку або фольгу.
- Покладіть у глибоку миску чи дерев'яну коробку і помістіть у холодильник на 24 години.
- Після 24 годин вийміть рибу, видаліть залишки солі та спецій. Риба готова до подачі!