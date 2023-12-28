Ідеальна закуска до свята: як засолити червону рибу

28 грудня 2023, 06:38
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Джерело:

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Червона риба привертає увагу своєю неймовірною ніжністю та багатим смаком. Якщо ви завжди хотіли попробувати засолити цю рибу вдома, але боялися складного процесу, то є простий та смачний рецепт, який зможе повторити кожен.

Засолена червона риба – королева святкових закусок. Завдяки покроковому рецепту, ви зможете насолити рибу вдома, насолоджуючись кожним шматком цього делікатесу.

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Рецепт засоленої риби

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Така смакота / Фото unsplash

Інгредієнти:
– 500 грамів червоної риби;
– 2 столові ложки крупної солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– сік половини лимона.

Приготування:

  1. Підготуйте рибу, видаливши зайві кісточки та шкіру, якщо це необхідно.
  2. Суміш солі, цукру та чорного перцю, змішайте в мисці.
  3. Розріжте рибу на порції або залиште її цілою, якщо це бажаєте.
  4. Обсипте рибу солевою сумішшю з усіх боків, рівномірно розподіляючи її по всій поверхні.
  5. Полийте рибу лимонним соком.
  6. Заверніть рибу у плівку або фольгу.
  7. Покладіть у глибоку миску чи дерев'яну коробку і помістіть у холодильник на 24 години.
  8. Після 24 годин вийміть рибу, видаліть залишки солі та спецій. Риба готова до подачі!
Ви можете подавати засолену рибу на хлібі як закуску, або використовувати її в салатах та інших стравах.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська