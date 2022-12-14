Всього три інгредієнти: рецепта лаваша від Клопотенка
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Щоб завжди швидко та смачно перекусити не обов'язково одразу бігти до магазину. Всього три інгредієнти і рум'яний, свіжий лаваш на столі.
Лаваш – це прісний тонкий хліб у вигляді тонкого коржа. Переважного його готують з пшеничного борошна, але зараз є і цільнозерновий, і гречаний.
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Лаваш часто використовують замість хліба, подають його до перших страв, закусок. Також беруть його за основу шаурми, загортають фалафель з різними начинками. Особливо вмілі кулінари навіть готують на ньому піцу та десерти.
Український шеф-кухар та ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами рецептом лаваша, який ви з легкістю можете приготувати вдома та довершувати ним свої страви.
Рецепт лаваша
- Час: 20 хвилин
– 450 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– сіль.
Приготування:
- Процес приготування дуже простий. Змішуємо борошно з сіллю та заливаємо теплою водою.
- Замішуємо еластичне та однорідне тісто. Залишаємо його на 15 хвилин "відпочити".
- Розкачуємо тісто діаметром сковорідки та обсмажуєте без олії з обох сторін.
Лаваш готовий!
Сміло загортайте у нього нарізане готове м'ясо, рибку чи овочі та подавайте до столу.Смачного!