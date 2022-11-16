Сніданок та обід без електрики: рецепти на будь-який смак

Через віялові вимкнення електрики ми часто не маємо змоги повноцінно поснідати чи пообідати. 24 канал підготував два варіанти смачного та швидкого сніданку чи обіду, який ви зможете приготувати без зайвих труднощів та світла.

У разі вимкнення світла не потрібно сидіти голодними та чекати коли запрацюють кухонні прилади. Ми радимо вам скористатися нашими рецептами та ситими очікувати на відновлення електрики.

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Також радимо запастися, на випадок форс-мажорів, продуктами, які не потребують приготування: консерви такі як шпроти, паштет. Підійдуть готові намазанки: хумус, бабагануш, арахісова чи шоколадна паста.

Швидкі канапки також можна приготувати з оселедцем чи слабосоленою рибою.

Бутерброди з сосисками та томатами

Час: 10 хвилин

10 хвилин Порції: 4

– сосиски;– 4 цільнозернові булочки;– вершкове масло;– томати;– свіжа зелень руколи;– французька гірчиця в зернах.

Приготування:

Розріжте булки повздовж навпіл, змастіть вершковим маслом.

Наріжте сосиски та томати довільними шматочками, викладіть на булочки.

Додайте гірчиці та прикрасьте зеленню.

Смачного!



Бутерброд з сосисками, томатами та сиром / Фото Taste

Курка су-від з овочевим салатом

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

– 300 грамів курки су-від;– мікс листя салату;– бальзамічний крем-оцет;– оливки;– свіжий огірок;– 100 грамів сиру камамбер;– зелена гречка (за бажанням).

Приготування:

Викладіть салатний мікс на тарілку, заправте бальзамічним крем-оцтом.

Наріжте камамбер довільними шматочками, огірки тонкими скибками. Викладіть все на салат, додайте цілі оливки (чорні або зелені).

Наріжте скибками готову курку су-від та викладіть на тарілку або зверху на салат.

Зелену гречку можна заздалегідь замочити водою на 6 – 8 годин. Вона набухне та буде готовою до споживання. аналогічно можна приготувати і звичайну обсмажену гречку.

Смачного!