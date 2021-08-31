Чотири чебуреки: рецепти начинок з фаршем, сиром, вишнями, грибами та курятиною

Мабуть, не має людей, які хоча б раз не їли чебуреки та не просили ще! Ми теж обожнюємо ці хрумкі та соковиті смаколики і вирішили поділитися з вами нашими улюбленими начинками. Приділіть особливу увагу начинці з вишнями – це нереальна смакота.

Ох, ці спокусливі та хрумкі чебуреки можна їсти хоч кожного дня, головне змінювати начинки! А їх, до речі, дуже багато – кожен знайде свій улюблений смак.

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Ми підготували для вас чотири найпопулярніші начинки для чебуреків та правильний рецепт тіста для страви. Отож, не гайте часу, мерщій готувати смаколики з дитинства разом з нами.

Рецепт тіста на чебуреки

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8



Чебуреки / Фото Особлива

– 400 г борошна;– 200 мл окропу;– 10 г солі;– 20 г цукру;– 30 мл горілки;– 30 мл олії.

Приготування:

Для приготування тіста розтопіть в окропі сіль та цукор, всипте борошно, олію та горілку.

Заваріть тісто на чебуреки та перекладіть його на шар харчової плівки.

Відправте тісто в холодильник на 1 годину відпочити.

Відділіть від загальної маси тіста невеликий шматочок та розкачайте його в тонкий пласт.

Чебуреки з м'ясним фаршем (яловичина, курятина, баранина, свинина на ваш смак)

Час: 1 година

1 година Порції: 6



Чебуреки з м'ясом / Фото Кулінар

– 800 г яловичого фаршу;– 1 ріпчаста цибулина;– 2 зубчики часнику;– 20 г кінзи;– 100 мл води;– 4 г солі;– 3 г чорного меленого перцю.

Приготування:

Для приготування начинки для чебуреків змішайте фарш з дрібно нарізаним часником, цибулею та кінзою. Поперчіть та посоліть начинку та влийте води. Ретельно перемішайте м'ясну начинку до однорідної консистенції.

Викладіть в центр тіста 1 – 2 столові ложки фаршу та сформуйте чебурек. Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.

Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.

Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!

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Чебуреки з начинкою "4 сири"

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8



Чебуреки з сиром / Фото 1000 меню

– 200 г сиру моцарела;– 80 г блакитного сиру;– 200 г сиру сулугуні;– 50 – 60 г сиру пармезан.

Приготування:

Тісто для чебуреків приготуйте аналогічно першому рецепту.

Натріть на тертці моцарелу та сулугуні.

Блакитний сир подрібніть руками на маленькі шматочки.

Сир пармезан натріть на тертці або за допомогою спеціального ножа для сиру.

Змішайте всі чотири сири у мисці та викладіть в центр розкачаного тіста для чебуреків.

Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.

Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.

Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!

Чебуреки з печерицями і курятиною

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8



Чебуреки з грибами / Фото Скарбничка кухаря

– 400 г відвареної курятини;– 500 г печериць;– 200 г сиру сулугуні;– 1 ріпчаста цибулина;– сіль на ваш смак;– чорний мелений перець на ваш смак;– естрагон на ваш смак.

Приготування:

Ретельно почистіть гриби від шкірки, а цибулю від лушпиння.

Наріжте цибулю дрібними кубиками, обсмажте на сковорідці з додаванням олії. Додайте нарізані шматочками гриби та перемішайте.

Посоліть та поперчіть начинку, додайте сухого естрагону та перемішайте.

Подрібніть курочку на довільні шматочки та з'єднайте з грибами, перемішайте начинку.

Натріть сир на грубій тертці, з'єднайте з куркою та грибами, перемішайте та викладіть на тісто.

Ретельно защепіть краї тіста за допомогою виделки.

Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.

Викладіть готові чебуреки на шар паперового рушника, щоб позбутися зайвої олії. Страва готова. Смачного!

Чебуреки з вишнями у своєму соку та корицею

Час: 1 година

1 година Порції: 6 – 8



Чебуреки з вишнями / Фото Барон фуд

– консервовані вишні у своєму соку;– кориця;– 1 ст. л. цукру.

Приготування:

Відцідіть вишні від соку. Викладіть їх у сотейник та посипте цукром.

Прогрійте вишню з цукром на маленькому вогні, якщо не достатньо рідини з ягід – влийте трішки соку.

Посипте вишні корицею, перемішайте та зніміть з плити.

Викладіть вишні на тісто та защепіть виделкою краї.

Розігрійте олію у фритюрі та обсмажте чебуреки.