Що приготувати на День Незалежності: три літні страви до столу
23 серпня 2023, 14:30Читать новость на русском
Вже у цей четвер, 24 серпня, ми відзначатимемо 32-гу річницю з Дня Незалежності України. Хоч більшість з нас проведе цей день в робочому режимі, але ввечері таки пропонуємо посидіти з найріднішими в сімейному колі.
24 канал підготував літню підбірку святкових страв, які ви точно з легкістю можете повторити вдома. Яскрава закуска, смачна основна страва та куди ж без десерту.
Читайте також Легкі салати з курячими стріпсами "Легко!": три ідеї для вечері
Рецепт салату з кавуном та сиром фета
- Час: 15 хвилин
– кавун;
– огірки;
– сир фета;
– 10 листочків м'яти;
– 10 листочків базиліку.
Для соусу:
– 2 столові ложки соку лайма;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 столові ложки меду;
– сіль;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Почистіть огірки від шкірки, наріжте їх кружальцями.
- З кавуна необхідно дістати всі зернята, а м'якоть нарізати кубиками.
Салат з кавуном / Фото food and wine
- Дрібно наріжте листочки м'яти та базиліку, додайте до салату та перемішайте.
- Для приготування заправки до салату слід змішати сік лайма, або лимона, оливкову олію та рідкий мед. Присмачте все сіллю та чорним меленим перцем і полийте заправкою салат.
- Перед подачею посипте салат подрібненим сиром фета.
Рецепт курячих нагестів
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
– 2 курячих філе;
– 1 зубчик часнику (або сухий);
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мелена паприка;
– ніжний карі;
– пшеничне борошно.
Кляр:
– 4 сирих курячих яйця;
– 2 столові ложки сметани;
– 2 столові ложки молока;
– 4 столові ложки борошна;
– сіль.
Приготування:
- Куряче філе нарізаємо на невеликі шматочки. Важливо, щоб вони були не грубі, щоб швиденько просмажувались.
- Додаємо до шматочків солі, меленого перцю, паприки, карі і натертий або вичавлений часник. Перемішуємо, щоб спеції рівномірно розійшлися по м'ясу.
- Для кляру просто змішайте всі інгредієнти. Шматочки курки змішуємо з борошном, занурюємо в кляр і смажимо на помірному вогні в глибокій сковороді.
- Подавайте з французькою картоплею або улюбленим пюре.
Рецепт холодного сирника з персиками
- Час: 2 години
- Порції: 6
– 300 грамів печива до кави;
– 150 грамів вершкового масла;
– 500 грамів крем-сиру;
– 250 грамів жирних 33 – 36% вершків;
– 20 грамів желатину + 100 мілілітрів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 3 – 4 персики чи нектарини;
– 1 пачка персикового желе.
Приготування:
- ️Форму вкрийте пергаментом для випікання. Стінки змастіть краплею олії.
- ️Пісочне печиво подрібніть у крихту за допомогою блендера, Вершкове масло розтопіть у мікрохвильовій печі. Далі слід змішати крихту та масло і ретельно перемішати.
- Викладіть масу у форму та розрівняйте корж, притискуючи міцно печиво до стінок і дна форми з невеликими бортиками.
Сирник з персиками / Фото olgas flavor factory
- ️Желатин залийте водою і відставте на 10 хвилин, щоб він набух. Після – розтопіть желатин на водяній бані, чи в мікрохвильовці (20 секунд), вийміть, перемішайте. Якщо він не розтопився, підігрійте ще трішки.
- ️З'єднайте сир, цукрову пудру, ванільний цукор і збийте масу міксером 1 хвилину. Влийте вершки та збивайте ще хвилину. Додайте розтоплений желатин, збивайте до однорідності маси.
- ️Викладіть сирну масу на корж, розрівняйте та відправте в холодильник.
- ️Персикове желе готуємо згідно з інструкцією на упаковці, охолоджуємо до кімнатної температури.
- ️Персики наріжте, викладіть зверху сирної маси і залийте 5 – 6 столовими ложками желе. Кладемо в холодильник на 15 хвилин. Виймаємо і заливаємо решту желе. Щоб не протікало – радимо поставити форму з тортом на рівну тарілку і брати його за тарілку, а не за форму. Кладемо в холодильник до застигання желе.
- Щоб зняти форму, подуйте феном на стінки, або притуліть до форми гарячий рушник. Є й легший варіант – перед початком приготування, вкрийте борти форми ацетатною стрічкою.
Смачного!Сподобалися святкові рецепти? Спробуйте також приготувати желейний торт з фруктами без випікання.