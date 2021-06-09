Найкращі рецепти десертів з полуницею: панна котта, капкейки та сирний чізкейк

Сезон полуниці у розпалі. На кухні можна експериментувати з десертами. Ми підготували для вас три рецепти з полуницею, які ви легко приготуєте вдома.
Вишукані десерти з ароматною, солодкою та соковитою полуницею, сподобаються усім. Їх можна подавати до святкового столу та у будні.
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До вашої уваги – італійська панна котта з полуницею, ванільні капкейки з вершковим кремом та ніжний сирний чізкейк.
Панна котта з полуницею
- Час: 5 годин
- Порції: 2 – 3
- Калорійність на 100 грамів: 187 ккал
– 250 грамів вершків 33%;
– 125 грамів молока 3,2%;
– 8 грамів желатину;
– 50 грамів цукру;
– 1 стручок ванілі;
– 50 грамів води.
- У миску з холодною водою викладіть желатин, залиште для набухання на кілька хвилин.
- Стручок ванілі розріжте уздовж, почистіть від насіння.
- У каструлі з'єднайте молоко з вершками, поставте на вогонь, розігрійте, додайте стручок ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте цукор та перемішайте.
- Дістаньте з каструлі стручки ванілі, процідіть через дрібне сито.
- Далі – додайте желатин до вершків, перемішайте до повного його розчинення.
- Вилийте молочну суміш у силіконові форми, залиште для охолодження та відправте в холодильник на п'ять годин.
- Полуницю ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками.
- Викладіть десерт на тарілку, задекоруйте полуницею.
Панна котта/ Фото Unsplash
Капкейки з вершковим кремом
- Час: 50 хвилин
- Порції: 4 – 6
- Калорійність на 100 грамів: 305 ккал
– 220 грамів борошна;
– 100 мілілітрів молока 3,2%;
– 120 грамів вершкового масла 82%;
– 120 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 2 яйця;
– дрібка солі. Інгредієнти для крему:
– 150 грамів вершкового сиру;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 50 мілілітрів вершків;
– ванільний цукор.
Капкейки з полуницею/ Фото Unsplash
- У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, яйця, молоко. Далі – поступово додавайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
- У форми викладіть тісто, відправте запікатись протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів.
- Для приготування крему у мисці змішайте холодний вершковий сир з цукровою пудрою, акуратно збийте міксером, поступово влийте вершки, збивайте до однорідної консистенції.
- Готові булочки задекоруйте кремом або полуницею в шоколаді.
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Ванільний чізкейк з полуницею
- Час: 55 хвилин
- Порції: 4 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 349 ккал
– 120 грамів вершкового масла 82%;
– 220 грамів пісочного печива; Інгредієнти для крему:
– 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);
– 350 мілілітрів сметани 20 – 25%;
– ванільний цукор;
– 120 грамів цукру;
– 3 яйця.
Чізкейк з полуницею / Фото Pexels
- Для приготування основи подрібніть печиво у крихту за допомогою комбайна, додайте розтоплене вершкове масло, перемішайте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання вистеліть пергаментом, викладіть тісто та відправте випікатись у розігріту духовку до температури 170 градусів на десять хвилин.
- У мисці змішайте сметану з цукром, додайте ванільний цукор, акуратно збийте міксером. Далі – додайте вершковий сир, перемішайте, поступово вбийте яйця, перемішайте до однорідної консистенції.
- Дістаньте з духовки тісто, вилийте зверху у форму крем, відправте запікатись на 50 – 55 хвилин при температурі 160 градусів. Готовий торт залиште на дві години у духовці для охолодження, відправте у холодильник на шість годин.
- Для декору почистіть полуницю, наріжте скибочками.
- Готовий торт розріжте на порції, задекоруйте шоколадним сиропом та полуницею. Смачного!