Найкращі рецепти десертів з полуницею: панна котта, капкейки та сирний чізкейк

Сезон полуниці у розпалі. На кухні можна експериментувати з десертами. Ми підготували для вас три рецепти з полуницею, які ви легко приготуєте вдома.

Вишукані десерти з ароматною, солодкою та соковитою полуницею, сподобаються усім. Їх можна подавати до святкового столу та у будні.

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До вашої уваги – італійська панна котта з полуницею, ванільні капкейки з вершковим кремом та ніжний сирний чізкейк.

Панна котта з полуницею

Час: 5 годин

5 годин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 187 ккал

У миску з холодною водою викладіть желатин, залиште для набухання на кілька хвилин. Стручок ванілі розріжте уздовж, почистіть від насіння. У каструлі з'єднайте молоко з вершками, поставте на вогонь, розігрійте, додайте стручок ванілі. Доведіть до кипіння, зніміть з вогню, додайте цукор та перемішайте. Дістаньте з каструлі стручки ванілі, процідіть через дрібне сито. Далі – додайте желатин до вершків, перемішайте до повного його розчинення. Вилийте молочну суміш у силіконові форми, залиште для охолодження та відправте в холодильник на п'ять годин. Полуницю ретельно помийте, почистіть, наріжте скибочками. Викладіть десерт на тарілку, задекоруйте полуницею.

– 250 грамів вершків 33%;– 125 грамів молока 3,2%;– 8 грамів желатину;– 50 грамів цукру;– 1 стручок ванілі;– 50 грамів води.

Панна котта/ Фото Unsplash

Капкейки з вершковим кремом

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 305 ккал

– 220 грамів борошна;– 100 мілілітрів молока 3,2%;– 120 грамів вершкового масла 82%;– 120 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 1 чайна ложка розпушувача;– 2 яйця;– дрібка солі.– 150 грамів вершкового сиру;– 50 грамів цукрової пудри;– 50 мілілітрів вершків;– ванільний цукор.

Капкейки з полуницею/ Фото Unsplash

У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте ванільний цукор, яйця, молоко. Далі – поступово додавайте просіяне борошно, розпушувач, перемішайте тісто до однорідної консистенції. У форми викладіть тісто, відправте запікатись протягом 30 хвилин при температурі 180 градусів. Для приготування крему у мисці змішайте холодний вершковий сир з цукровою пудрою, акуратно збийте міксером, поступово влийте вершки, збивайте до однорідної консистенції. Готові булочки задекоруйте кремом або полуницею в шоколаді.

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Ванільний чізкейк з полуницею

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 349 ккал

– 120 грамів вершкового масла 82%;– 220 грамів пісочного печива;– 250 грамів вершкового сиру (Філадельфія);– 350 мілілітрів сметани 20 – 25%;– ванільний цукор;– 120 грамів цукру;– 3 яйця.

Чізкейк з полуницею / Фото Pexels