Як приготувати еклери в домашніх умовах: простий рецепт

20:39

Смак повітряних французьких тістечок з ніжним кремом знайомий багатьом з дитинства. Еклери досі залишаються улюбленими ласощами дорослих і дітей. Спробуйте приготувати смачний десерт вдома і ви більше не захочете купувати у магазинах.