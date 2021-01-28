Як приготувати еклери в домашніх умовах: простий рецепт

Смак повітряних французьких тістечок з ніжним кремом знайомий багатьом з дитинства. Еклери досі залишаються улюбленими ласощами дорослих і дітей. Спробуйте приготувати смачний десерт вдома і ви більше не захочете купувати у магазинах.
Джерело: Smachno News
Еклери – ніжний та вишуканий десерт. Традиційно готують тістечка із заварного тіста з додаванням білкового або заварного крему, а зверху прикрашають шоколадною глазур'ю.
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Рецепт заварного тіста
Інгредієнти для тіста:
– 1 склянка молока 2,5%;
– 250 грамів борошна;
– 150 грамів вершкового масла 82%;
– 3-4 яйця;
– сіль.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У каструлю викладіть масло, молоко, додайте сіль і поставте на плиту, варіть на середньому вогні, доведіть до кипіння, додайте борошно і швидко розмішайте дерев'яною або силіконовою лопаткою. Зніміть з вогню, залиште для охолодження.
- У холодне тісто додайте одне за одним яйця, ретельно перемішайте.
- Розігрійте духовку до 200 градусів. Деко вистеліть пергаментним папером, змастіть вершковим маслом. Викладіть тісто у кондитерський мішок. Вичавіть на деко невеликі смуги розміром 2-3 сантиметри, між смужками залиште відстань.
- Відправте випікатись на 25- 30 хвилин до готовності. Перші 15 хвилин випікайте при температурі 200 градусів, потім – до 160 градусів і випікайте ще 15 хвилин. Готові еклери дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
- Викладіть крем у кондитерський мішок, начиніть еклери – зробіть отвір і наповніть кремом.
- Викладіть еклери на тарілку.
Еклери/ Фото Unsplash
Як приготувати заварний крем
Інгредієнти:
– 450 мілілітрів молока 2,5%;
– 2 яйця;
– 180 грамів цукру;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 столова ложка борошна;
– ванільний цукор.
- У мисці збийте яйця, цукор, борошно, додайте ванільний цукор, перемішайте до однорідної консистенції.
- У каструлі молоко доведіть до кипіння і влийте тонкою цівкою в яєчну суміш.
- Вилийте у каструлю, поставте на маленький вогонь, варіть до загустіння, постійно помішуючи. Зніміть з вогню, залиште для охолодження, додайте масло і збийте міксером.
Еклери з кремом/ Фото Unsplash
Як приготувати білковий крем
Інгредієнти:
– 4 яєчні білки;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– ванільний цукор;
– 100 мілілітрів води;
– 200 грамів цукру.
– сіль.
- У каструлі змішайте цукор з водою, варіть сироп на середньому вогні.
- У миску викладіть білки, додайте дрібку солі, лимонний сік, збивайте міксером протягом 10 хвилин. Влийте тонкою цівкою сироп у білки, збивайте ще 7-10 хвилин.
- Залиште крем при кімнатній температурі до загустіння.
Шоколадна глазур/ Фото Unsplash
Як приготувати шоколадну глазур
Інгредієнти:
– 100 грамів шоколаду;
– 50 грамів вершків 33%.
- У каструлі на маленькому вогні розтопіть шоколад, додайте вершки, перемішайте до однорідної консистенції, варіть декілька хвилин до готовності.
- Гарячим шоколадом покрийте тістечка. Смачного!