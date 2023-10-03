Що приготувати з гарбуза – три осінні рецепти від супу до десерту

Осінь – не тільки пора опалого листя, а і яскравих та ароматних гарбузів. Аби й ви могли поласувати стравами з гарбуза, у нас є кілька рецептів.

24 канал підготував підбірку смачних та корисних страв з гарбуза на будь-який смак. Ви можете обрати той рецепт, який сподобався найбільше, або приготувати всі три.

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Крем-суп з гарбуза

– 600 грамів печеного гарбуза;– 50 грамів цибулі ріпчастої;– 30 грамів оливкової олії;– 600 грамів томатів очищених від шкіри;– 20 грамів жовтої пасти карі;– гарбузове насіння і гарбузова олія.

Приготування:

Ретельно почистіть гарбуз від шкірки, наріжте на шматки. Скропіть гарбуз оливковою олією та запечіть до готовності у духовці. Можна також посипати його сіллю. Запікаємо під фольгою в духовці 25 – 30 хвилин

Бланшуйте томати в окропі 25 секунд, одразу перекладіть в холодну воду і зніміть шкірку.

Наріжте цибулю, обсмажте її до легкого золотистого кольору на середньому вогні, додайте вже нарізані томати й тушіть ще хвилин 10 – 15.



Гарбузовий крем-суп / Фото Готуємо сьогодні

Змішайте в каструлі готовий гарбуз, томати з цибулею та перебийте в однорідну масу блендером. За бажанням можна додати овочевого бульйону або води.

Доведіть суп до смаку спеціями, додайте Каррі за бажанням.

Подавайте суп до столу гарячим, полийте гарбузовою олією і посипте трохи підсушеними гарбузовим насінням.

Гарбузова каша

– 500 грамів гарбуза;– 200 грамів пшона;– 1 літр молока;– 50 – 60 грамів цукру;– мелена кориця (за бажанням);– 100 грамів вершкового масла;– сіль.

Приготування:

Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.

Пшоно окремо промийте проточною водою.



Гарбузова каша / Фото Шуба лайф

Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.

Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.

Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.

Подавайте страву до столу з рештою масла.

Гарбузовий кекс

– 125 грамів вершкового масла;– 3 яйця;– 175 грамів гарбуза;– 300 грамів борошна;– 1 столова ложка какао;– розпушувач;– 1/2 чайна ложка соди;– 1 чайна ложка кориці;– 100 мілілітрів маслянки (або вершків 33%);– 150 грамів молочного шоколаду;– 175 грамів цукрової пудри;– 1 чайна ложка ванільного екстракту;– 175 грамів коричневого цукру;– мускатний горіх.– імбир;– 1 мандарин;– 200 грамів цукрової пудри.

Приготування:

Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.

Помийте, почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками, відваріть у каструлі з водою до готовності.

У мисці з'єднайте борошно, соду, какао, цукрову пудру, додайте розпушувач, корицю, мускатний горіх, перемішайте.

Розтопіть шоколад. Гарбуз подрібніть блендером, додайте половину маслянки, шоколад, ванільний екстракт перемішайте.



Гарбузовий кекс / Фото Особлива

У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте яйця, борошно і маслянку, з'єднайте усі інгредієнти, перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Розігрійте духовку до температури 170 градусів, вилийте у форму тісто, відправте запікатись протягом однієї години. Дістаньте з духовки для охолодження.

Для приготування глазурі помийте, почистіть від шкірки мандарин, натріть цедру, вичавіть сік.

Імбир, почистіть, натріть на грубій тертці.

У мисці змішайте цукрову пудру з імбиром, додайте мандариновий сік, перемішайте.

Готовий кекс полийте глазур'ю, зверху викладіть мандаринову цедру.

Смачного!

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