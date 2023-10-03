Що приготувати з гарбуза – три осінні рецепти від супу до десерту

3 жовтня 2023, 13:43
Читать новость на русском

Осінь – не тільки пора опалого листя, а і яскравих та ароматних гарбузів. Аби й ви могли поласувати стравами з гарбуза, у нас є кілька рецептів.

24 канал підготував підбірку смачних та корисних страв з гарбуза на будь-який смак. Ви можете обрати той рецепт, який сподобався найбільше, або приготувати всі три.

Читайте також Знадобиться всього 30 хвилин: рецепти смачних курячих ковбасок на пательні чи в духовці

Крем-суп з гарбуза

Інгредієнти:
– 600 грамів печеного гарбуза;
– 50 грамів цибулі ріпчастої;
– 30 грамів оливкової олії;
– 600 грамів томатів очищених від шкіри;
– 20 грамів жовтої пасти карі;
– гарбузове насіння і гарбузова олія.

Приготування:

  • Ретельно почистіть гарбуз від шкірки, наріжте на шматки. Скропіть гарбуз оливковою олією та запечіть до готовності у духовці. Можна також посипати його сіллю. Запікаємо під фольгою в духовці 25 – 30 хвилин
  • Бланшуйте томати в окропі 25 секунд, одразу перекладіть в холодну воду і зніміть шкірку.
  • Наріжте цибулю, обсмажте її до легкого золотистого кольору на середньому вогні, додайте вже нарізані томати й тушіть ще хвилин 10 – 15.


Гарбузовий крем-суп / Фото Готуємо сьогодні 

  • Змішайте в каструлі готовий гарбуз, томати з цибулею та перебийте в однорідну масу блендером. За бажанням можна додати овочевого бульйону або води.
  • Доведіть суп до смаку спеціями, додайте Каррі за бажанням.
  • Подавайте суп до столу гарячим, полийте гарбузовою олією і посипте трохи підсушеними гарбузовим насінням.

Гарбузова каша

Інгредієнти:
– 500 грамів гарбуза;
– 200 грамів пшона;
– 1 літр молока;
– 50 – 60 грамів цукру;
– мелена кориця (за бажанням);
– 100 грамів вершкового масла;
– сіль.

Приготування:

  • Миємо, очищаємо та нарізаємо гарбуз середнім кубиком.
  • Пшоно окремо промийте проточною водою.


Гарбузова каша / Фото Шуба лайф

  • Відправляємо все у каструлю: гарбуз, молоко, пшоно, цукор, сіль, корицю та 50 грамів вершкового масла.
  • Відправте все на плиту та варіть на повільно вогні 30 хвилин.
  • Розігрійте духовку до 180 градусів та запечіть її ще 20 хвилин.
  • Подавайте страву до столу з рештою масла.

Гарбузовий кекс

Інгредієнти⁣⁣⁣:
– 125 грамів вершкового масла;
– 3 яйця;
– 175 грамів гарбуза;
– 300 грамів борошна;
– 1 столова ложка какао;
– розпушувач;
– 1/2 чайна ложка соди;
– 1 чайна ложка кориці;
– 100 мілілітрів маслянки (або вершків 33%);
– 150 грамів молочного шоколаду;
– 175 грамів цукрової пудри;
– 1 чайна ложка ванільного екстракту;
– 175 грамів коричневого цукру;
– мускатний горіх.
Інгредієнти для глазурі⁣⁣⁣:
– імбир;
– 1 мандарин;
– 200 грамів цукрової пудри.

Приготування:

  • Для приготування ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  • Помийте, почистіть від шкірки гарбуз, наріжте кубиками, відваріть у каструлі з водою до готовності.
  • У мисці з'єднайте борошно, соду, какао, цукрову пудру, додайте розпушувач, корицю, мускатний горіх, перемішайте.
  • Розтопіть шоколад. Гарбуз подрібніть блендером, додайте половину маслянки, шоколад, ванільний екстракт перемішайте.


Гарбузовий кекс / Фото Особлива

  • У мисці збийте міксером вершкове масло з цукром, додайте яйця, борошно і маслянку, з'єднайте усі інгредієнти, перемішайте тісто до однорідної консистенції.
  • Розігрійте духовку до температури 170 градусів, вилийте у форму тісто, відправте запікатись протягом однієї години. Дістаньте з духовки для охолодження.
  • Для приготування глазурі помийте, почистіть від шкірки мандарин, натріть цедру, вичавіть сік.
  • Імбир, почистіть, натріть на грубій тертці.
  • У мисці змішайте цукрову пудру з імбиром, додайте мандариновий сік, перемішайте.
  • Готовий кекс полийте глазур'ю, зверху викладіть мандаринову цедру.

Смачного!

Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати скумбрію обираючи один із трьох варіантів.
Автор: Богданна Рибак