Приймаємо гостей правильно: три рецепти салатів на Івана Купала

На Івана Купала не тільки шукають цвіт папороті, а й святкують іменини Івани та Іванки. Якщо ви чекаєте гостей – ці рецепти салатів стануть у пригоді.

У 2023 році Івана Купала відзначають 7 липня. 24 канал дібрав три рецепти святкових салатів, які ви з легкістю можете повторити вдома.

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Рецепт салату цезар

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 4

– 225 грамів курячого філе або стегна;– 80 грамів листя салату;– 6 – 7 штук помідорів чері;– 6 – 7 штук перепелиних яєць;– 15 грамів діжонської гірчиці;– 35 грамів оливкової олії;– 2 скибки хліба;– 1 столова ложка сухого базиліку;– 1 столова ложка сушеного часнику;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Розігрійте сковорідку з олією. Куряче м'ясо наріжте тонкими скибками та обсмажте на сковорідці до рум'яної скоринки. Присмачте все спеціями. Зменште вогонь на плиті та готуйте курку ще кілька хвилин до готовності. Перекладіть м'ясо на тарілку.

На цій самій сковорідці обсмажте нарізаний кубиками хліб до рум'яної скоринки.

Яйця відваріть у киплячій підсоленій воді до готовності (3 – 4 хвилини). Охолодіть, видаліть шкарлупу та наріжте половинками.

У велику та глибоку салатницю викладіть листя салату. Наріжте куряче м'ясо шматочками та додайте до салату.

Зверху викладіть сухарики та яйця. Наріжте помідори половинками та теж з'єднайте з інгредієнтами.

Для приготування заправки змішайте сік лимона з олією, додайте гірчицю та сухий базилік. Перемішайте все та полийте соусом салат.

Посипте страву тертим сиром. Злегка перемішайте всі складники та подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт сезонного овочевого салату

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4

– 400 грамів моркви;– 400 грамів кабачка;– 400 грамів огірка;– 200 грамів зеленого яблука;– 80 грамів редиски;– 120 грамів улюбленої зелені (петрушка, кінза, м'ята, базилік);– 120 грамів твердого сиру;– 60 грамів волоського горіха.– 120 мілілітрів олії;– 80 мілілітрів лимонного соку;– 80 мілілітрів меду;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Ретельно помийте овочі під проточною водою. Наріжте кабачок, моркву, огірок довгими скибками за допомогою овочечистки.

Редиску наріжте тонкими кільцями, а яблуко довільними шматочками.

Змішайте нарізані овочі та фрукти в салатниці та перемішайте руками.



Овочевий салат / Фото Taste

Натріть твердий сир на тертці або мандоліні, також можна використати овочечистку. Змішайте з рештою інгредієнтів.

Для приготування соусу для салату змішайте у невеликій мисці олію, рідкий мед, лимонний сік та присмачте все спеціями: сіллю та чорним меленим перцем. Заправте приготованим соусом салат та знову перемішайте.

Викладіть салат на порційну тарілку, прикрасьте волоськими горіхами, викладіть кільця редиски та знову полийте залишками соусу.

Смачного!

Рецепт салату нісуаз

Час: 30 – 40 хвилин

30 – 40 хвилин Порції: 4

– 50 грамів стручкової квасолі;– 4 молоді картоплини;– 100 грамів листкового салату;– 2 курячих яйця (або 6 перепелиних);– 5 помідорів чері;– 10 оливок;– 1 банка консервованого тунця.– 1 столова ложка діжонської гірчиці;– 1 столова ложка каперсів;– 10 філе анчоусів;– 1 зубчик часнику;– 2 столові ложки червоного винного оцту;– 1 столова ложка оливкової олії;– 1 столова ложка дрібно нарізаної петрушки.

Приготування:

Анчоуси, часник, гірчицю та каперси розітріть в ступці до консистенції пасти. Влийте оцет, олію та додайте петрушку – перемішайте.

Молоду картоплю відваріть зі шкіркою до готовності у підсоленій воді. Почистіть та розріжте на четвертинки.

Стручкову квасолю бланшуйте в окропі протягом 1 – 2 хвилин.

Яйця відваріть так, щоб жовток залишався трішки сирим (6 – 7 хвилин для курячих, 2 – 3 хвилини для перепелиних яєць).

Листя салату ретельно помийте під проточною водою, просушіть та порвіть руками.

Візьміть великий таріль та рясно змастіть його соусом. Викладіть листя салату, а далі картоплю та квасолю.

Консервований тунець розламайте на шматки і також викладіть на таріль. Яйця розріжте на три частини, а чері – навпіл. Додайте всі інгредієнти в салат та полийте соусом, що залишився.

Смачного!