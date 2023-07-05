Повинні бути на Івана Купала: рецепт заварних вареників з вишнями
5 липня 2023, 18:20Читать новость на русском
У ніч з 6 на 7 липня в Україні святкують Івана Купала. У цей день розпалюють багаття, купаються в річці, збирають трави і шукають магічну квітку папороті. А ще готують традиційні страви, серед них і вареники.
Вареники – популярна страва української кухні яку обов'язково подають на великі релігійні свята. Івана Купала не виключення.
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24 канал підготував рецепт заварних вареників з вишнями, які сподобаються кожному.
Рецепт заварних вареників з вишнями
- Час: 35 хвилин
- Порції: 4
– вишня;
– 800 г пшеничного борошна;
– 6 столових ложок олії;
– 450 мілілітрів окропу;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Заздалегідь просіюємо борошно через дрібне сито, щоб не було грудочок. До борошна додаємо сіль, перемішуємо, додаємо окріп і олію. Обов'язково вимішуємо все ложкою, щоб не обпекти руки.
- Окріп швидко остигає, і не обпалює руки, тому майже відразу після замішування ложкою переходити до вимішування тіста руками.
- Вимішуємо його на кухонній поверхні ще пару хвилин, тісто має бути пластичним. Збираємо тісто, воно має бути кімнатної температури. Накриваємо харчовою плівкою чи пакетом і залишаємо відпочити на 30 хвилин.
- Присипаємо поверхню борошном.
- Розкачуємо та вирізаємо кружечки.
- Начиняємо їх вишнею без кісточки та защипаємо краї.
- Відварюємо вареники у підсоленій киплячій воді 3 хвилини.
- Подаємо з маслом та цукром.
Смачного!Сподобався рецепт? Спробуйте також приготувати популярні страви закарпатської кухні.