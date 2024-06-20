Чудові рецепти на Зелені свята: що приготувати з курячого філе на сковороді

Ідеально приготована курочка – чудова ідея на вечерю. Ця швидка страва чудово підійде для святкового столу з нагоди Трійці.

Швидкі страви з курки, які можна приготувати на сковороді – це смачний і нехитрий спосіб підготуватися до великого свята, повідомляє Смачно 24. Це дуже прості рецепти, які доступні для кожного!

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Курка з овочами на сковороді

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Соковито та дуже смачно / Фото fajne gotowanie

– 200 грамів курячого філе;– 450 грамів заморожених овочів або свіжих на ваш смак (кабачок, стручкова квасоля, кукурудза, червоний перець);– 20 мілілітрів оливкової олії;– 30 грамів томатної пасти;– спеції: сіль, перець, прованські трави до смаку.

Приготування:

Курку наріжте кубиками. Викладіть м’ясо в миску, додайте столову ложку оливкової олії та спеції: прованські трави, солодкий перець, сіль і перець. Ретельно перемішайте та поставте в холодильник на годину. Розігрійте в сковороді олію, що залишилася, і викладіть туди курку. Обсмажте до золотистого кольору і відкладіть на тарілку. У цю ж каструлю викладіть овочі та смажте до м'якості. Додайте до овочів спеції та томатну пасту. Влийте 100 мілілітрів води, додайте курку і накрийте сковороду кришкою. Тушкуйте 10 хвилин. Подавайте теплим.

Рубані курячі котлети

Час: 50 хвилин

50 хвилин Порцій: 4

Чудова страва / Фото smaker

– 500 грамів філе курячого філе;– 1 червоний перець;– 1 маленька цибулина;– 1/3 пучка петрушки;– 70 грамів сиру моцарелла;– 3 яйця;– 2 столові ложки майонезу;– 3 столові ложки борошна;– сіль до смаку;– перець до смаку.

Приготування:

Наріжте філе дуже дрібними кубиками та помістіть в миску. Цибулю і перець також нарізаємо дрібними кубиками, гриби натираємо на крупні отвори терки і подрібнюємо петрушку. Викласти всі овочі в миску з куркою. Тепер додайте яйця. Додати майонез і борошно і дуже ретельно перемішати. Сіль і перець додайте до смаку. З перемішаного фаршу сформуйте котлети. На сковороді розігрійте олію та обсмажити з двох сторін до золотистої скоринки. Смажені котлети вийміть зі сковороди та обсушіть на паперовому рушнику.

Встигніть приготувати: рецептз троянди.