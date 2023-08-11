Сосисок більше не буде: рецепти салатів з оновленого шкільного меню від Зеленської та Клопотенка
Джерело:Сніданок з 1+1
Перша леді Олена Зеленська та шеф-кухар та новатор української кухні Євген Клопотенко приготували кілька страв з оновленого дитячого меню. Аби й ви могли пересвідчитися, що дітвора в надійних руках – пропонуємо два варіанти швидких салатів.
Перед початком навчального року діти шкіл та дитячих садків будуть насолоджуватися новим, затверджене МОЗ меню, що зменшує кількість цукру та борошна, збільшуючи відсоток овочів і фруктів. Ініціаторами зміни стали Олена Зеленська та Євген Клопотенко.
Читайте також Апетитний курячий шашлик – хіт літнього сезону: як його приготувати з овочами
Ділимося рецептами кількох страв, котрі стали частиною нового меню школярів, аби й ви могли скуштувати те, чим харчуватимуться ваші діти.
Салат з буряка та селери з сиром
- Час: 15 хвилин
- Порції: 3 – 4
– 395 грамів буряка;
– 50 грамів кореня селери;
– 40 грамів твердого сиру;
– 5 грамів соку лимона;
– сіль;
– 15 грамів соняшникової олії.
Приготування:
- Готовий відварений буряк нарізати соломкою.
- Промити й очистити селеру, натерти на тертці чи нарізати соломкою. Натерти на крупній тертці сир.
- Змішати інгредієнти, заправити соком лимона, сіллю та олією.
Смачного!
Салат фруктовий з горіхами
- Час: 15 хвилин
- Порції: 4
– 135 грамів свіжих бананів;
– 180 грамів яблук;
– 115 грамів апельсинів;
– 75 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Фрукти помити, очистити від шкірки та нарізати соломкою.
- Горіхи підсмажити та подрібнити.
- Змішати фрукти та притрусити горіхами.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати солодкий бісквіт для тортів чи десертів.