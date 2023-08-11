Сосисок більше не буде: рецепти салатів з оновленого шкільного меню від Зеленської та Клопотенка

11 серпня 2023, 20:18
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Джерело:

Сніданок з 1+1

Перша леді Олена Зеленська та шеф-кухар та новатор української кухні Євген Клопотенко приготували кілька страв з оновленого дитячого меню. Аби й ви могли пересвідчитися, що дітвора в надійних руках – пропонуємо два варіанти швидких салатів.

Перед початком навчального року діти шкіл та дитячих садків будуть насолоджуватися новим, затверджене МОЗ меню, що зменшує кількість цукру та борошна, збільшуючи відсоток овочів і фруктів. Ініціаторами зміни стали Олена Зеленська та Євген Клопотенко.

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Ділимося рецептами кількох страв, котрі стали частиною нового меню школярів, аби й ви могли скуштувати те, чим харчуватимуться ваші діти.

Салат з буряка та селери з сиром

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 3 – 4
Інгредієнти:
 – 395 грамів буряка;
 – 50 грамів кореня селери;
 – 40 грамів твердого сиру;
 – 5 грамів соку лимона;
 – сіль;
 – 15 грамів соняшникової олії.

Приготування:

  • Готовий відварений буряк нарізати соломкою.
  • Промити й очистити селеру, натерти на тертці чи нарізати соломкою. Натерти на крупній тертці сир.
  • Змішати інгредієнти, заправити соком лимона, сіллю та олією.

Смачного!

Салат фруктовий з горіхами

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 135 грамів свіжих бананів;
 – 180 грамів яблук;
 – 115 грамів апельсинів;
 – 75 грамів волоських горіхів.

Приготування:

  • Фрукти помити, очистити від шкірки та нарізати соломкою.
  • Горіхи підсмажити та подрібнити.
  • Змішати фрукти та притрусити горіхами.

Смачного!

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Автор: Богданна Рибак