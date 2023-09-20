Найсмачніша консервація осені: рецепти салатів, які смакуватимуть завжди
20 вересня 2023, 10:15Читать новость на русском
Щороку ми заздалегідь робимо заготівлю з овочів та фруктів на зиму, аби смакувати консервацією у будь-який час. Ми пропонуємо окрім звичних нам рецептів квашенини та маринування спробувати кілька салатів.
24 канал підготував три найкращі рецепти зимових салатів в банці, які точно підійдуть до будь-якого столу. Салат з баклажанів, перців та популярний Ніжинський з огірків стануть фаворитами серед домашньої консервації.
Читайте також Здивуйте сім'ю осінніми смаколиками: рецепт випічки з листкового тіста та курячого фаршу
Салат з баклажанів "Тещин язик"
- Час: 1 година
- Порції: 4
– 2 – 2,5 кілограми баклажанів;
– 1 кілограм солодкого перцю;
– 1 кілограм помідорів;
– 2 гострих перці;
– 1 головка часнику;
– 30 грамів 9% оцту;
– 3 столові ложки олії;
– 1 столова ложка цукру;
– 1 столова ложка солі.
Приготування:
- Промиваємо та просушуємо баклажани. Нарізаємо їх довгими скибками "язиками". Солимо та перекладаємо у каструлю.
- Чистимо попередньо помиті овочі: солодкий перець, помідори та гострий перець.
- Перці та помідори пропускаємо через м'ясорубку, часник очищаємо від лушпиння і теж пропускаємо через прес.
Салат з баклажанів "Тещин язик" / Фото 1000 меню
- Заливаємо томатною заливкою баклажани, додаємо сіль та цукор.
- Відправляємо все на вогонь та варимо помішуючи 30 хвилин. Вливаємо оцет та знову перемішуємо.
- Розкладаємо готовий салат по чистих, стерилізованих банках та закриваємо кришками.
- Перевертаємо верх дном, вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
Готово!
Салат з перців на зиму
- Час: 1 година
- Порції: 4
– 1 кілограм солодких перців;
– 1 кілограм моркви;
– 1 кілограм помідорів;
– 1 кілограм ріпчастої цибулі;
– 120 грамів олії;
– 130 грамів цукру;
– 60 грамів оцту 9%;
– 1,5 столової ложки солі.
Приготування:
- Миємо та просушуємо овочі. Видаляємо хвостики, лушпиння та насіння.
- Нарізаємо перці, цибулю, моркву та помідори довільними шматочками. Перекладаємо на сковорідку з олією та обсмажуємо 30 хвилин до готовності. Присмачуємо сіллю, цукром.
- Вливаємо оцет та продовжуємо тушкувати салат ще 10 хвилин.
- Розкладаємо готовий салат по чистих, стерилізованих банках та закриваємо кришками.
- Перевертаємо верх дном, вкриваємо теплою ковдрою та залишаємо до повного охолодження.
Готово!
Ніжинський салат
- Час: 4 години
- Порції: 2
– 2 кілограми огірків;
– 700 грамів цибулі;
– 1 ложка солі;
– 50 – 100 грамів кропу.
Для маринаду на півлітрову банку:
– 1 чайна ложка солі;
– 2 ложки 9% оцту;
– 1 ложка олії;
– 4 – 5 штук чорного перцю горошком.
Приготування:
- Огірки промиваємо в проточній воді та ріжемо ножем, щоб вийшли дуже тонкі кружечки.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями.
- Кріп подрібнюємо ножем.
- Змішуємо у великому посуді огірки, цибулю та кріп, додаємо сіль. Все ретельно перемішуємо і залишаємо настоюватися на 1 – 1,5 години.
- Промиваємо банки у проточній воді з харчовою содою або рідким миючим засобом, витираємо насухо. На дно кожної банки викладаємо лавровий лист та чорний перець горошком.
Ніжинський салат / Фото Апостроф
- Далі накладаємо ніжинський салат у банки, заливаємо соком, що виділився. Зверху в кожну банку висипаємо по 1 чайній ложці цукру, солі, 1 столовій ложці олії, 2 столові ложки оцту.
- Ставимо на плиту велику каструлю, на дно якої кладемо рушник. Викладаємо в неї банки з огірками, накриваємо чистими кришками, заливаємо теплою водою по горло. Стерилізуємо банки 0,5 літра із моменту закипання води 20 хвилин (якщо банки 1 літра: 35 – 40 хвилин).
- Закриваємо все кришками і перевертаємо догори дном.
- Коли закрутка охолоне, перевертаємо та відправляємо на зберігання в темне і прохолодне місце.
Смачного!Сподобалися рецепти? Спробуйте також приготувати домашній яблучний сік без цукру та консервантів.