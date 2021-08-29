Перекуси для дітей в школу: вівсяні батончики, сендвічі та хумус з овочами

29 серпня 2021 , 15:29
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Джерело:

24 канал

За кілька днів діти підуть до школи та будуть набиратися нових знань. Ми підготували три смачні та корисні рецепти перекусів, які ви можете дати дітям в школу.

Не обов'язково давати дитині в школу варені яйця чи звичні канапки з сиром. Давайте трішки покреативимо та приготуємо для улюблених школярів смачні і сучасні перекуси.

Овочі з хумусом

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  • Час: 8 – 10 годин на замочування і 2 години на приготування.
  • Порції: 2


Хумус / Фото Кухар

Інгредієнти:
 – 150 г нуту;
 – 3 – 4 ст. л. лимонного соку;
 – 5 ст. л. оливкової олії;
 – 4 ст. л. кунжутної пасти (тахіна);
 – 3 – 4 зубчики часнику;
 – 2 ч. л. солі.
Додатково:
– улюблені овочі.

Приготування:

  1. Заздалегідь замочіть нут у воді та залишіть на ніч.
  2. Відваріть нут у воді до готовності, зніміть з нього тонку шкірку заливши холодною водою. Відвар з нуту (аквафаба) не зливайте, ми її використаємо для приготування хумусу.
  3. Очищений нут подрібніть в блендері, до пюре додайте лимонний сік, тахіну, сіль з часником і 100 мілілітрів відвару, що залишився після варіння.
  4. Поступово додавайте до нутового пюре оливкову олію і перемішуйте.
  5. Для хумусу ідеально підходить паприка, тмин, обсмажений часник і мелений чорний перець – все на ваш смак.
  6. Подавайте хумус з дрібно посипаною зеленню петрушки, кінзи або кедровими горішками.
  7. Наріжте улюблені овочі: стебла селери, моркву або томати на ваш смак та перекладіть в харчовий контейнер або ланч-бокс. Смачного!

Вівсяні батончики

  • Час: 2 години
  • Порції: 4


Вівсяні батончики / Фото Коліжанка

Інгредієнти:
– 2 ст. л арахісової пасти;
– 1 ст. л волоських горіхів;
– 1 ст. л родзинок;
– 1 ст. л журавлини;
– 1 ст. л меду;
– 4 – 5 ст. л вівсяних пластівців.
  1. Ретельно змішайте арахісове масло та мед, злегка прогрійте інгредієнти на водяній бані.
  2. Змішайте в глибокій мисці горіхи, родзинки, журавлину та вівсяні пластівці.
  3. Додайте арахісове масло та мед – перемішайте.
  4. Викладіть суміш у деко вкрите пергаментом, розрівняйте силіконовою лопаткою.
  5. Відправте деко з заготовкою на батончики до холодильника на кілька годин.
  6. Наріжте суміш на батончики та обгорніть у пергамент для випікання. Смачного!

Сендвічі з куркою

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Сендвіч з куркою / Фото 5 канал

Інгредієнти:
 – 4 шт. хліба для тостів;
 – 300 г курячого філе;
 – листя салату на ваш смак;
 – 2 огірки;
 – 4 скибочки твердого сиру;
 – 2 помідори;
  Для соусу:
 – 1 ч. л. лагідної гірчиці;
 – 2 ч. л. оливкової олії;
 – сіль на ваш смак;
 – 1 зубчик часнику;
 – 2 шт. яєчного жовтка;
 – чорний перець на ваш смак.

Приготування:

  1. Для приготування соусу подрібніть часник і збийте блендером разом з жовтками, лимонним соком і сіллю. Влийте тонкою цівкою оливкову олію. Домашній майонез для сендвічів готовий.
  2. Куряче філе посоліть і підсмажте на грилі.
  3. Змастіть тостовий хліб майонезом.
  4. Наріжте овочі тонкими кружечками.
  5. Викладіть на хліб овочі, листя салату, твердий сир та підсмажену курку.
  6. Накрийте сендвіч іншою половиною хліба.
  7. Помістіть сендвіч на гриль, щоб на хлібі з'явилася скоринка, а сир розплавився. Смачного!

 

Автор: Богданна Рибак