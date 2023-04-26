Популярні салати без майонезу – рецепти на будь-який смак
26 квітня 2023, 12:08Читать новость на русском
Після Великодніх свят вже не хочеться важкої та майонезної їжі. Ми пропонуємо приготувати салат, але без майонезу – з легким соусом.
Майонез, звісно, улюблений соус багатьох, але він настільки жирний, що ваша талія вам не скаже після такої їжі "дякую". Обирайте один з трьох варіантів салатів з різноманітними заправками, або готуйте усі, й насолоджуйтеся смачними стравами.
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Салат з буряка та сиру
Салат з буряком / Фото Food network
Приготування:
- Грубо нарізаємо печений буряк.
- Очищаємо від білих плівок м'якоть апельсина, розбираємо на дольки.
- Для соусу змішуємо всі інгредієнти й трішки прогріваємо, щоб цукор розтопився.
- У порційні тарілки викладаємо листя салату, поливаємо соусом.
- На салат викладаємо козячий сир, далі буряк. За бажанням можна додатково полити салат соусом.
- Посипаємо все горішками й одразу подаємо до столу.
Салат з кальмарами та авокадо
Приготування:
- Розрізаємо тубуси кальмара, очищаємо від шкірки й нарізаємо на прямокутники. Гострим ножем робимо надрізи 1 – 2 міліметри.
- Відправляємо кальмари в підсолену киплячу воду та дістаємо їх, як тільки вода знову закипить. Важливо не переварити їх.
- Для соусу змішуємо олію, соєвий соус, солодкий чилі соус та сіль. Перемішуємо.
- Перепелині яйця відварюємо до готовності та очищаємо від шкарлупи.
- Нарізаємо огірки, авокадо та яйця довільними шматочками.
- До соусу додаємо кальмари. Далі з'єднуємо всі інгредієнти для салату з соусом.
- Нарізаємо кінзу та перемішуємо з салатом. Посипаємо все кунжутом.
Салат з куркою та сиром халумі
Приготування:
- З'єднуємо в мисці всі інгредієнти для маринаду. Додаємо нарізану довільними шматочками курку.
- У великій сковороді обсмажуємо мариновану курку до рум’яної скоринки.
- Нарізаємо халумі довгими брусочками й обсмажуємо в іншій сковороді до золотавого кольору (по 2 хвилини з кожного боку).
- Поки сир обсмажується, змішуємо в невеликій мисці інгредієнти для заправки.
- Викладаємо до глибокої салатниці листя салату, курку та халумі, на них – скибочки помідора та авокадо. Поливаємо салат заправкою.
Смачного!