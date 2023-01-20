Всі проситимуть ще: три рецепти салатів до святкового столу

Щоб святковий стіл був багатим та апетитним скористайтеся рецептами салатів, які ми підготували.

До планування святкового меню завжди потрібно підходити з розумом, прораховувати смаки та вподобання гостей, аби нікого не образити. Ми дібрали три рецепти смачних салатів на будь-який смак: з м'ясом, рибою та крабовими паличками.

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Який з них обрати, чи готувати всі три – рішення за вами. Нумо готувати!

Баварський салат з куркою

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

– 200 грамів курячого філе;– 100 грамів твердого сиру;– 1 – 2 помідори;– 70 грамів сухариків;– зелень(кріп, петрушка або цибуля);– сіль;– чорний мелений перець;️– 2 – 3 зубчики часнику;️– майонез.

Приготування:

Куряче філе відварюємо до готовності, охолоджуємо та нарізаємо на середні шматки.

Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.



Салат з куркою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.

Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.

Смачного!

Салат з крабовими паличками

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 4

– 200 грамів крабових паличок;– 1 солодкий перець;– 2 томати;– 2 відварних курячих яйця– 50 грамів твердого сиру;– 3 – 4 столові ложки майонезу;– 1 – 2 зубчики часнику;– зелень;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.



Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.

Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.

Смачного!

Салат зі шпинатом та слабосоленим лососем

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4

– свіжий шпинат;– 4 томати чері;– 100 грамів слабосоленого лосося;– 4 перепелині яйця;– 1 – 2 столові ложки олії;– сік апельсина;– насіння соняшника, гарбуза чи льон;– сіль;– чорний мелений перець.

Приготування:

Рибу нарізаємо шматочками. Відварені яйця очищаємо, нарізаємо половинками, а помідори шматочками.

Промитий і просушений шпинат викладаємо на тарілку, додаємо помідори, лосось, яйця, спеції і заправляємо оливковою олією.



Салат з рибою / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Зверху посипаємо насінням чи горішками і видавлюємо сік апельсина.

Смачного!