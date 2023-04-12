Великоднє меню – рецепти популярних салатів на будь-який смак

На Великдень за столом завжди збираються найрідніші люди, а щоб їх здивувати незабутніми смаками, господиня готує смачні та ситні страви.

Аби гості залишилися задоволеними та ситими, ми пропонуємо приготувати смачні салати нашвидкуруч. Рецепти салатів прості, та не потребують особливих навичок в кулінарії.

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Салат з крабовими паличками зовсім не схожий на той, традиційний з рисом та огірком, чорнослив у поєднанні з куркою та горіхами викличе особливі овації, а страва з сухариками дуже сподобається діткам.

Салат з крабовими паличками

Інгредієнти:

– 200 грамів крабових паличок;

– 1 солодкий перець;

– 2 томати;

– 2 відварних курячих яйця

– 50 грамів твердого сиру;

– 3 – 4 столові ложки майонезу;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– зелень;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Крабові полички, солодкий перець, помідор і варені яйця нарізаємо соломкою.

Салат з крабовими паличками / Фото з особистого архіву Юлії Сімончук

Сир натираємо на грубу тертку, часник вичавлюємо через прес, подрібнюємо зелень.

Всі інгредієнти змішуємо, заправляємо майонезом (сметаною чи йогуртом), додаємо спецій та перемішуємо.

Смачного!

Рецепт салату з чорносливом та куркою

Інгредієнти:

– 100 грамів курячого філе;

– 1 – 2 яблука;

– 80 грамів твердого сиру;

– 50 грамів в'яленого чорносливу;

– 30 грамів волоських горіхів;

– 3 зубчики часнику;

– майонез;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Викладаємо в салатник інгредієнти шарами:

Відварюємо і нарізаємо довільними шматками курку. Вичавлюємо часник та подрібнені горіхи.

Поверх робимо сіточку з майонезу.

Салат з чорносливом / Фото Гастроном

Викладаємо очищене і нарізане кубиками яблуко, сітка з майонезу.

Далі подрібнений чорнослив і трохи подрібнених горіхів, знову сітка з майонезу.

Посипаємо натертим на дрібну тертку твердим сиром, можна додати шар майонезу між інгредієнтами.

Прикрашаємо зеленню, чорносливом чи горіхами.

Можна одразу подавати до столу, або залишити настоятися. Салат не потрібно трамбувати, щоб він вийшов ніжним, а не забитим.

Смачного!

Салат з копченою куркою і сухариками

Інгредієнти:

– 200 грамів копченої курки;

– 100 грамів твердого сиру;

– 1 – 2 помідори;

– 70 грамів сухариків зі спеціями;

– зелень(кріп, петрушка або цибуля);

– сіль;

– чорний мелений перець;

️– 2 – 3 зубчики часнику;

️– майонез.

Приготування:

Курятину нарізаємо на середні шматки.

Сир та помідори нарізаємо шматками такої ж величини.Всі інгредієнти змішуємо і заправляємо майонезом, або соусом зі сметани, гірчиці і соєвого соусу.

Вичавлюємо часник, солимо, перчимо, додаємо зелень. Перемішуємо.

Смачного!