Рецепти, які точно вийдуть: ідеї смачних пляцків на Різдво від прабабусь
20 грудня 2023, 13:03Читать новость на русском
Джерело:"Видавництво Старого Лева"
Наближається Різдво, тож час до нього готуватися. Почастуйте рідних смачною випічкою за давніми рецептами – вона точно сподобається всім.
Можете скористатися цією смачною підбіркою. Тут ви знайдете бабусині рецепти, які завжди вдаються.
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Маківник
- Час: 2 години
- Порцій: 15
– 1 пакет активних сухих дріжджів;
– 2 кілограми борошна;
– 175 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 5 яєць;
– 500 мілілітрів теплого молока;
– 115 грамів топленого масла;
– 250 грамів протертих макових зерен та 125 грамів меду або 3 банки купленої макової начинки;
– цедра 2 апельсинів;
– 250 грамів золотистих родзинок.
Маківник – візитка української кухні / Фото Depositphotos
Приготування:
- Залийте свіжопротерте макове зерно окропом і дайте постояти 15 хвилин. Зцідіть через сито. Вичавлюйте, доки маса не буде сухою. Змішайте зі 125 грамами меду.
- У маленькій мисочці розведіть дріжджі у 125 грамах теплого молока – приблизно 45 градусів.
- У великій чаші міксера змішайте борошно, цукор, сіль та яйця. Додайте решту молока, масло та розведені дріжджі. Збийте суміш до однорідності. Готове тісто буде липким. Перекиньте його у чисту, змазану жиром миску. Згори посипте трішки борошна та вкрийте. Дайте постояти у теплому місці впродовж години або поки не виросте вдвічі.
- Після цього підбийте тісто донизу та переверніть торцем на посипану борошном поверхню. Розділіть його натроє і розкачайте кожну частину на посипаній борошном поверхні у прямокутники розміром приблизно 25 на 40 сантиметрів.
- Змішайте третину макової начинки з третиною цедри апельсина та третиною порції родзинок, розмастіть по прямокутнику тіста, залишаючи по периметру 3 сантиметри чистих країв. Загорніть рулетом поздовж 40-сантиметрового боку. Закладіть краї під низ, аби начинка не витікала. Те ж саме зробіть з 2 частинами тіста, що залишилися.
- Викладіть завиванці на вистелену пергаментом та змазану жиром бритванку, вкрийте та дайте вирости знову, доки не збільшаться вдвічі. Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів.
- Змажте завиванці розтопленим маслом. Попроколюйте по всій поверхні шпажкою крізь усі шари тіста, щоб випічка не потріскалася. Випікайте 45 – 60 хвилин або до золотаво-брунатного кольору.
- Витягніть із печі та остудіть. За бажанням, припорошіть цукровою пудрою.
Сирна бабка з конфітюром
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 500 грамів свіжого сиру;
– 5 яєць;
– 50 грамів крохмалю;
– 200 грамів цукру;
– ванільний цукор або ванільна есенція;
– 50 грамів масла;
– цедра з лимона;
– вишневий або полуничний конфітюр.
Сирна бабка / Фото "Видавництво Старого Лева"
Приготування:
- Жовтки розітріть з цукром, ванільним цукром і лимонною цедрою на пухку масу.
- Додайте сир, розітріть та вимішайте з густою білковою піною і крохмалем, після чого викладіть у вистелену промащеним папером або фольгою і посипану мукою форму.
- Вирівняйте верх і випікайте в нагрітій до 200 градусів духовки протягом 45 хвилин.
- Холодну бабку обережно переверніть на таріль, посипте цукровою пудрою з ванільним цукром та полийте конфітюром.
Смачного!Сподобалася підбірка? Спробуйте ще приготувати торт "Бите скло" – його навіть не треба випікати!