Рецепти, які точно вийдуть: ідеї смачних пляцків на Різдво від прабабусь

20 грудня 2023, 13:03
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Джерело:

"Видавництво Старого Лева"

Наближається Різдво, тож час до нього готуватися. Почастуйте рідних смачною випічкою за давніми рецептами – вона точно сподобається всім.

Можете скористатися цією смачною підбіркою. Тут ви знайдете бабусині рецепти, які завжди вдаються.

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Маківник

  • Час: 2 години
  • Порцій: 15
Інгредієнти:
– 1 пакет активних сухих дріжджів;
– 2 кілограми борошна;
– 175 грамів цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 5 яєць;
– 500 мілілітрів теплого молока;
– 115 грамів топленого масла;
– 250 грамів протертих макових зерен та 125 грамів меду або 3 банки купленої макової начинки;
– цедра 2 апельсинів;
– 250 грамів золотистих родзинок.


Маківник – візитка української кухні / Фото Depositphotos

Приготування:

  1. Залийте свіжопротерте макове зерно окропом і дайте постояти 15 хвилин. Зцідіть через сито. Вичавлюйте, доки маса не буде сухою. Змішайте зі 125 грамами меду.
  2. У маленькій мисочці розведіть дріжджі у 125 грамах теплого молока – приблизно 45 градусів.
  3. У великій чаші міксера змішайте борошно, цукор, сіль та яйця. Додайте решту молока, масло та розведені дріжджі. Збийте суміш до однорідності. Готове тісто буде липким. Перекиньте його у чисту, змазану жиром миску. Згори посипте трішки борошна та вкрийте. Дайте постояти у теплому місці впродовж години або поки не виросте вдвічі.
  4. Після цього підбийте тісто донизу та переверніть торцем на посипану борошном поверхню. Розділіть його натроє і розкачайте кожну частину на посипаній борошном поверхні у прямокутники розміром приблизно 25 на 40 сантиметрів.
  5. Змішайте третину макової начинки з третиною цедри апельсина та третиною порції родзинок, розмастіть по прямокутнику тіста, залишаючи по периметру 3 сантиметри чистих країв. Загорніть рулетом поздовж 40-сантиметрового боку. Закладіть краї під низ, аби начинка не витікала. Те ж саме зробіть з 2 частинами тіста, що залишилися.
  6. Викладіть завиванці на вистелену пергаментом та змазану жиром бритванку, вкрийте та дайте вирости знову, доки не збільшаться вдвічі. Попередньо нагрійте духовку до 180 градусів.
  7. Змажте завиванці розтопленим маслом. Попроколюйте по всій поверхні шпажкою крізь усі шари тіста, щоб випічка не потріскалася. Випікайте 45 – 60 хвилин або до золотаво-брунатного кольору.
  8. Витягніть із печі та остудіть. За бажанням, припорошіть цукровою пудрою.

Сирна бабка з конфітюром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів свіжого сиру;
– 5 яєць;
– 50 грамів крохмалю;
– 200 грамів цукру;
– ванільний цукор або ванільна есенція;
– 50 грамів масла;
– цедра з лимона;
– вишневий або полуничний конфітюр.


Сирна бабка / Фото "Видавництво Старого Лева"

Приготування:

  1. Жовтки розітріть з цукром, ванільним цукром і лимонною цедрою на пухку масу.
  2. Додайте сир, розітріть та вимішайте з густою білковою піною і крохмалем, після чого викладіть у вистелену промащеним папером або фольгою і посипану мукою форму.
  3. Вирівняйте верх і випікайте в нагрітій до 200 градусів духовки протягом 45 хвилин.
  4. Холодну бабку обережно переверніть на таріль, посипте цукровою пудрою з ванільним цукром та полийте конфітюром.

Смачного!

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Автор: Ольга Котів