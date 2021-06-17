Що приготувати на грилі: курячий шашлик, лосось, гриби та овочі

Влітку чудова погода для того, щоб зібратися у дружньому колі та приготувати смачні страви на грилі. Ми підготували три рецепти страв, які усім сподобаються.

Ароматні овочі, гриби, ніжний соковитий шашлик та запечений лосось із золотою скоринкою – усі страви, які можна приготувати на грилі на природі.

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Для приготування страв найкраще заздалегідь підготувати маринад. За бажанням додайте гарнір – запечену картоплю та улюблені соуси.

Шашлик з курятини/ Фото Freepik

Шашлик з філе курятини

Час: 10– 12 хвилин

10– 12 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 147 ккал

– 600 грамів курячого філе;– 1 столова ложка оливкової олії;– 100 грамів лимонного соку;– 2 зубчики часнику;– 1 цибуля;– дрібка сушеного орегано;– дрібка меленої паприки;– 1 солодкий перець;– оливкова олія– шпажки для мяса.

Філе помийте, наріжте на великі кубики. Часник, цибулю почистіть, наріжте скибочками. Перець помийте, почистіть, наріжте скибочками. У блендер викладіть часник, цибулю, додайте оливкову олію, лимонний сік, спеції, подрібніть до однорідної консистенції, викладіть у маринад м'ясо, залиште на 30 хвилин. На шпажки нанизуйте шарами м'ясо, солодкий перець, сформуйте шашлик. Розігрійте гриль до температури 180 – 200 градусів, обсмажте з двох сторін протягом 10 – 20 хвилин до готовності м'яса. Викладіть на тарілку.

Запечений лосось на грилі / Фото Pexels

Запечений лосось на грилі

Час: 5 – 8 хвилин

5 – 8 хвилин Порції: 2 – 3

2 – 3 Калорійність на 100 грамів: 282 ккал

Рибу помийте, обсушіть рушником. Змастіть оливковою олією, обсмажте на грилі протягом 3–4 хвилин з двох сторін до золотої скоринки. Викладіть на тарілку, збризніть лимонним соком, додайте сіль та перець.

– 2 – 3 філе лосося;– 1– 2 столові ложки оливкової олії;– 1 лимон;– дрібка морської солі;– дрібка перцю.

Овочі на грилі / Фото Pexels

Як запекти овочі на грилі

Час: 10 –15 хвилин

Порції: 4 – 8

4 – 8 Калорійність на 100 грамів: 67 ккал

Для маринаду змішайте оливкову олію з соєвим соусом та спеціями, залиште для настоювання. Кабачки, помийте, наріжте кружечками. Гриби помийте, почистіть. Томати, перець помийте, почистіть. Занурте овочі у соус, залиште на 15 – 20 хвилин, баклажани викладіть на гриль, готуйте з двох сторін протягом 3–5 хвилин. Далі – перець, томати, гриби, готуйте протягом 1 –2 хвилин. Готові овочі викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 кабачки;– 10 – 15 шт. грибів печериці;– 3 – 4 томати;– 4 – 8 солодких перці;– 2 гілочки розмарину;– 150 мілілітрів оливкова (рослинної) олія;– 50 мілілітрів соєвого соусу;– 3 грами сушеного часнику;– 20 мілілітрів лимонного соку;– дрібка солі;– дрібка чорного меленого перцю.