Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються

11 травня 2024, 17:30
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Чудовим подарунком на День матері може бути торт, виготовлений власними руками. Скористайтеся цими простими рецептами, і все точно вдасться.

Далі ви знайдете рецепти тортів тирамісу, бананового та медівника, інформує Смачно 24. Обирайте, який їй більше сподобається.

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Торт тирамісу

  • Час: 4 години
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
– 300 грамів печива савоярді;
– 500 грамів маскарпоне;
– 300 мілілітрів холодних вершків 33% ;
– 12 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води;
– 120 грамів цукрової пудри;
– 200 мілілітрів міцної кави;
– 50 мілілітрів лікеру Амарето.
Для декору:
– 200 мілілітрів холодних вершків 33%;
– 30 грамів цукрової пудри;
– какао.

Приготування:

  1. Заваріть міцну каву, охолодіть її та додайте лікер.
  2. ️Желатин залийте холодною водою.
  3. ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкрийте пергаментом. У печива підріжте кінці та викладіть по стінках форми. Низ також заповніть савоярді, їх відразу можна змочити в каві чи легенько полити нею зверху.
  4. ️Вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків, а маскарпоне збийте до однорідності.
  5. ️Желатин розтопіть в мікрохвильовці чи на водяній бані, додайте до маскарпоне і добре перемішайте чи збийте до однорідності.
  6. Додайте збиті вершки та перемішайте масу силіконовою лопаткою.
  7. Половину крему викладіть на савоярді, всередину покладіть савоярді, просочені кавою, і закрийте іншою половиною крему.
  8. Накрийте плівкою і відправте в холодильник на 4 – 5 годин чи на ніч.
  9. Торт прикрасьте кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипте какао.


Приготуйте на День матері смачний торт / Фото Depositphotos

Торт з бананами без випікання

  • Час: 2 – 3 години
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти на форму:
– 185 грамів пісочного печива;
– 75 грамів вершкового масла;
– 2 банани;
– 20 грамів желатину;
– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);
– 600 грамів йогурту;
– 100 мілілітрів вершків 20%;
– цукор до смаку;
– 1 упаковка желе.

Приготування:

  1. Печиво подрібніть до стану крихти. Розтопіть вершкове масло, перелийте його до печива та перемішайте.
  2. На дно форми викладіть пергамент, зверху сформуйте корж з печива. Поставте у холодильник на 10 хвилин.
  3. Наріжте банани та викладіть їх на основу з печива. Поверніть у холодильник ще на 10 – 20 хвилин.
  4. Желатин залийте водою, дайте набухнути 20 хвилин. Далі розтопіть його, але не кип'ятіть. Влийте вершки, перемішайте, перелийте до йогурту і знову перемішайте.
  5. Дістаньте форму з печивом і бананами з холодильника, перелийте туди сирну масу. Поставте у холодильник до застигання.
  6. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе вилийте на торт. Поставте у холодильник до повного застигання.

Медівник

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4 – 8
Інгредієнти:
– 120 грамів вершкового масла;
– 90 грамів меду;
– 120 грамів цукру;
– 1 чайна ложка соди;
– 2 яйця;
– 200 грамів борошна.
Інгредієнти для крему:
– 600 грамів сметани;
– цукрова пудра.

Приготування:

  1. Вершкове масло, цукор та мед розтопіть на вогні, постійно помішуючи. Додайте соду та перемішайте все декілька хвилин.
  2. Залиште трішки вистигнути та вмішайте по одному яйця. Додайте борошно та перемішайте.
  3. Викладіть у стандартну форму від духовки, розрівняйте тонким шаром.
  4. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки.
  5. Розділіть корж на чотири частини чи зробіть подвійну порцію і поділіть на дві частини
  6. Збийте сметану та цукор. За бажанням можна додати загущувач для сметани.
  7. Перемастіть тортик і залиште настоятись.
  8. Зверху присипте подрібненим пісочним печивом.

Смачного!

Автор: Ольга Котів