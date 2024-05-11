Потіште найріднішу на День матері: рецепти тортів, які їй точно сподобаються

Чудовим подарунком на День матері може бути торт, виготовлений власними руками. Скористайтеся цими простими рецептами, і все точно вдасться.

Далі ви знайдете рецепти тортів тирамісу, бананового та медівника, інформує Смачно 24. Обирайте, який їй більше сподобається.

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Торт тирамісу

Час: 4 години

4 години Порції: 4 – 6

– 300 грамів печива савоярді;– 500 грамів маскарпоне;– 300 мілілітрів холодних вершків 33% ;– 12 грамів желатину;– 100 мілілітрів води;– 120 грамів цукрової пудри;– 200 мілілітрів міцної кави;– 50 мілілітрів лікеру Амарето.– 200 мілілітрів холодних вершків 33%;– 30 грамів цукрової пудри;– какао.

Приготування:

Заваріть міцну каву, охолодіть її та додайте лікер. ️Желатин залийте холодною водою. ️Форму діаметром 21 сантиметрів вкрийте пергаментом. У печива підріжте кінці та викладіть по стінках форми. Низ також заповніть савоярді, їх відразу можна змочити в каві чи легенько полити нею зверху. ️Вершки збийте з цукровою пудрою до стійких піків, а маскарпоне збийте до однорідності. ️Желатин розтопіть в мікрохвильовці чи на водяній бані, додайте до маскарпоне і добре перемішайте чи збийте до однорідності. Додайте збиті вершки та перемішайте масу силіконовою лопаткою. Половину крему викладіть на савоярді, всередину покладіть савоярді, просочені кавою, і закрийте іншою половиною крему. Накрийте плівкою і відправте в холодильник на 4 – 5 годин чи на ніч. Торт прикрасьте кремом зі збитих з цукровою пудрою вершків і посипте какао.



Приготуйте на День матері смачний торт / Фото Depositphotos

Торт з бананами без випікання

Час: 2 – 3 години

2 – 3 години Порції: 6 – 8

– 185 грамів пісочного печива;– 75 грамів вершкового масла;– 2 банани;– 20 грамів желатину;– 100 мілілітрів води (для замочування желатину);– 600 грамів йогурту;– 100 мілілітрів вершків 20%;– цукор до смаку;– 1 упаковка желе.

Приготування:

Печиво подрібніть до стану крихти. Розтопіть вершкове масло, перелийте його до печива та перемішайте. На дно форми викладіть пергамент, зверху сформуйте корж з печива. Поставте у холодильник на 10 хвилин. Наріжте банани та викладіть їх на основу з печива. Поверніть у холодильник ще на 10 – 20 хвилин. Желатин залийте водою, дайте набухнути 20 хвилин. Далі розтопіть його, але не кип'ятіть. Влийте вершки, перемішайте, перелийте до йогурту і знову перемішайте. Дістаньте форму з печивом і бананами з холодильника, перелийте туди сирну масу. Поставте у холодильник до застигання. Приготуйте желе за інструкцією на упаковці. Холодне желе вилийте на торт. Поставте у холодильник до повного застигання.

Медівник

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4 – 8

– 120 грамів вершкового масла;– 90 грамів меду;– 120 грамів цукру;– 1 чайна ложка соди;– 2 яйця;– 200 грамів борошна.– 600 грамів сметани;– цукрова пудра.

Приготування:

Вершкове масло, цукор та мед розтопіть на вогні, постійно помішуючи. Додайте соду та перемішайте все декілька хвилин. Залиште трішки вистигнути та вмішайте по одному яйця. Додайте борошно та перемішайте. Викладіть у стандартну форму від духовки, розрівняйте тонким шаром. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 10 – 13 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки. Розділіть корж на чотири частини чи зробіть подвійну порцію і поділіть на дві частини Збийте сметану та цукор. За бажанням можна додати загущувач для сметани. Перемастіть тортик і залиште настоятись. Зверху присипте подрібненим пісочним печивом.

Смачного!