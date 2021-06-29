Заготовки на зиму: смачні варення з черешні на будь-який смак

На ринках та полицях супермаркетів вже багацько соковитих та ароматних черешень. Яскрава та солодка ягода полюбилася нам вже давно, а щоб куштувати її цілий рік ми радимо вам зробити невеличкі закрутки на зиму.

Ми підготували для вас рецепти смачних закруток на зиму, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома.

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А додавати консервовані ягоди можна як до чаю чи канапки з хлібом, так ідо випічки чи десертів. Якщо ви любите смакувати черешнею взимку, але не хочете консервувати її – заморозьте у харчових контейнерах в морозилці.

Рецепт варення з черешні без кісточок

Час: 24 години

24 години Порції: 2



Варення з черешні / Фото Рецепти Патте

Підготуйте для консервації суху та чисту каструлю. Насипте в неї цукру та влийте води. Вийміть всі кісточки з черешні. Доведіть до кипіння та заваріть сироп. Коли весь цукор розчиниться додайте черешню. Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити та дайте настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі. Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури. Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажаної консистенції. Готове варення розлийте в стерилізовані банки та закрийте їх. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!

Варення з черешні та лимона

Час: 48 годин

48 годин Порції: 2 – 3

– 200 мл води;– 1 кг цукру;– 1 кг черешні.



Варення з черешні / Фото Гастроном

Інгредієнти:

– 250 мл води;

– 1 кг цукру;

– 1 кг черешні (червоні або білі);

– 1 лимон;

– 100 мл коньяку.

Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися черешні понад 60 хвилин. У каструлі з'єднайте цукор та воду і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залишіть на 24 години настоюватися при кімнатній температурі. Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння. Наріжте скибочками лимон, додайте до черешень і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години. Знову відправте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Розлийте по стерилізованих банках і закрийте кришками. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі. Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!

Варення з черешні з кісточкою "5 хвилинка"

Час: 4 – 5 годин

4 – 5 годин Порції: 2 – 3



Варення з черешні / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– 800 г цукру;

– 2 кг черешні.

Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть хвостики. Покладіть черешні в миску та перемішайте з цукром. Коли черешня пустить сік відправте її на вогонь та доведіть до кипіння. Після закипання варіть черешню ще 5 хвилин періодично помішуючи ложкою. Зніміть варення з вогню та дайте йому повністю охолонути. Знову поставте варення на невеликий вогонь та доведіть до кипіння – варіть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз. Після третього варіння розлийте варення з черешні по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте їм повністю охолонути. Смачного!

Варення з черешні та волоським горіхом

Час: 24 години

24 години Порції: 2 – 3



Варення з черешні / Фото Кухар

Інгредієнти:

– 1 кг цукру;

– 100 мл лимонного соку;

– 200 г волоських горіхів;

– 1 кг черешні.