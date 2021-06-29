Заготовки на зиму: смачні варення з черешні на будь-який смак
Джерело:24 канал
На ринках та полицях супермаркетів вже багацько соковитих та ароматних черешень. Яскрава та солодка ягода полюбилася нам вже давно, а щоб куштувати її цілий рік ми радимо вам зробити невеличкі закрутки на зиму.
Ми підготували для вас рецепти смачних закруток на зиму, котрі ви з легкістю можете приготувати вдома.
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А додавати консервовані ягоди можна як до чаю чи канапки з хлібом, так ідо випічки чи десертів. Якщо ви любите смакувати черешнею взимку, але не хочете консервувати її – заморозьте у харчових контейнерах в морозилці.
Рецепт варення з черешні без кісточок
- Час: 24 години
- Порції: 2
Варення з черешні / Фото Рецепти Патте
– 200 мл води;
– 1 кг цукру;
– 1 кг черешні.
- Підготуйте для консервації суху та чисту каструлю. Насипте в неї цукру та влийте води.
- Вийміть всі кісточки з черешні.
- Доведіть до кипіння та заваріть сироп.
- Коли весь цукор розчиниться додайте черешню.
- Після того, як варення з черешні закипить, відразу ж зніміть його з плити та дайте настоятися дванадцять годин при кімнатній температурі.
- Після закінчення часу знову поставте на вогонь варення, доведіть до кипіння, а потім охолодіть до кімнатної температури.
- Зробіть так ще 3 – 5 разів доки не отримаєте бажаної консистенції.
- Готове варення розлийте в стерилізовані банки та закрийте їх. Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!
Варення з черешні та лимона
- Час: 48 годин
- Порції: 2 – 3
Варення з черешні / Фото Гастроном
Інгредієнти:
– 250 мл води;
– 1 кг цукру;
– 1 кг черешні (червоні або білі);
– 1 лимон;
– 100 мл коньяку.
- Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть кісточки. Покладіть черешні в миску і скропіть їх коньяком. Залиште настоюватися черешні понад 60 хвилин.
- У каструлі з'єднайте цукор та воду і зваріть сироп. У киплячий сироп додайте ягоди, проваріть 1 хвилину і потім зніміть з вогню. Залишіть на 24 години настоюватися при кімнатній температурі.
- Поставте варення на вогонь і доведіть його до кипіння.
- Наріжте скибочками лимон, додайте до черешень і варіть близько 5 хвилин. Знову залиште настоюватися на 24 години.
- Знову відправте варення на вогонь і проваріть 15 хвилин постійно помішуючи дерев'яною ложкою. Розлийте по стерилізованих банках і закрийте кришками.
- Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!
Варення з черешні з кісточкою "5 хвилинка"
- Час: 4 – 5 годин
- Порції: 2 – 3
Варення з черешні / Фото 1000 меню
Інгредієнти:
– 800 г цукру;
– 2 кг черешні.
- Вимийте та просушіть ягоди на паперовому рушнику, видаліть хвостики. Покладіть черешні в миску та перемішайте з цукром.
- Коли черешня пустить сік відправте її на вогонь та доведіть до кипіння.
- Після закипання варіть черешню ще 5 хвилин періодично помішуючи ложкою.
- Зніміть варення з вогню та дайте йому повністю охолонути.
- Знову поставте варення на невеликий вогонь та доведіть до кипіння – варіть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз.
- Після третього варіння розлийте варення з черешні по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте їм повністю охолонути. Смачного!
Варення з черешні та волоським горіхом
- Час: 24 години
- Порції: 2 – 3
Варення з черешні / Фото Кухар
Інгредієнти:
– 1 кг цукру;
– 100 мл лимонного соку;
– 200 г волоських горіхів;
– 1 кг черешні.
- Ретельно почистіть горіхи. просушіть їх на сухій сковорідці та наріжте невеликими шматочками.
- Черешні без кісточок начиніть горішками.
- Викладіть ягоди в каструлю шарами, пересипаючи цукром. Через 10 годин відправте каструлю з ягодами на плиту та доведіть до кипіння. Охолодіть варення та знову доведіть до кипіння.
- Не забувайте під час варки варення знімати піну та легенько помішувати ложкою ягоди.
- Додайте лимонний сік до варення.
- Розлийте варення з черешні та волоського горіха по стерилізованих банках і закрийте кришками.
- Переверніть банки верх дном, накрийте рушником та залишіть охолоджуватися при кімнатній температурі.
- Охолоджене варення з черешень зберігайте в темному та прохолодному місці. Смачного!